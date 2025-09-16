placeholder
Anulowany prequel Rambo. Sylvester Stallone ujawnia szczegóły

Sylvester Stallone ujawnił, że pracował nad prequelem Rambo, który miał być zrobiony z pomocą AI, ale projekt został anulowany.
Paulina Guz
rambo 
sylvester stallone
Rambo fot. materiały prasowe
Sylvester Stallone grał postać od 1982 roku. Do tej pory powstało pięć filmów z jego udziałem, z czego ostatni, Rambo: Ostatnia krew, miał premierę w 2019 roku. Teraz bohater ma wrócić na ekran, jednak z innym aktorem. Trwają prace nad prequelem Pierwszej krwi, roboczo zatytułowanym John Rambo, w którym Noah Centineo zagra główną rolę. Okazuje się jednak, że Sylvester Stallone wcześniej pracował na swoim własnym filmem. Aktor w rozmowie z dziennikarzem ScreenRant na temat 3. sezonu Tulsa King zdradził, że miał pomysł na prequel, w którym... wykorzystałby sztuczną inteligencję, by odtworzyć swoją młodszą wersję Rambo.

Sylvester Stallone o anulowanym prequelu Rambo

[...] Chciałem napisać na nowo historię młodego Rambo, ponieważ zależało mi na tym, by był najsympatyczniejszym chłopakiem w szkole, prymusem, królem balu i tak dalej. Gdy jedzie do Wietnamu, to myśli, że będą to trzy tygodnie, podczas których uderza we wroga i ucieka, a zamiast tego widzimy, jak jest schwytany i torturowany; jak jego przyjaciele są mordowani; jedna tragedia po drugiej. Oglądamy jego życie w Sajgonie. I tak stał się tym, kim jest, ale początkowo był bon vivantem – coś w tym stylu. Pomyślałem: „Moglibyśmy to zrobić dzięki sztucznej inteligencji”, ale za długo zwlekaliśmy ze zrealizowaniem tego pomysłu i zajęła się tym inna ekipa. Mam nadzieję, że... Cóż, powodzenia.

Rambo - co dalej z franczyzą? 

Sylvester Stallone planował stworzyć prequel Rambo, w którym odmłodziłby się dzięki sztucznej inteligencji. Zanim jednak na serio zajął się realizacją tego projektu, ktoś inny przejął stery nad franczyzą. W ten sposób doczekamy się prequela, roboczo zatytułowanego John Rambo, w którym główną rolę zagra Noah Centineo. Produkcja będzie poprzedzać wydarzenia z filmu Rambo: Pierwsza krew. Na razie to wszystko, co wiemy o fabule. Dajcie znać, czy cieszycie się, że zobaczymy nowego aktora w ikonicznej roli, czy może wolelibyście odmłodzoną wersję Stallone'a na ekranie. Czekamy na Wasze komentarze!

Źródło: ScreenRant

