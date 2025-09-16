Anulowany prequel Rambo. Sylvester Stallone ujawnia szczegóły
Sylvester Stallone ujawnił, że pracował nad prequelem Rambo, który miał być zrobiony z pomocą AI, ale projekt został anulowany.
Sylvester Stallone grał postać od 1982 roku. Do tej pory powstało pięć filmów z jego udziałem, z czego ostatni, Rambo: Ostatnia krew, miał premierę w 2019 roku. Teraz bohater ma wrócić na ekran, jednak z innym aktorem. Trwają prace nad prequelem Pierwszej krwi, roboczo zatytułowanym John Rambo, w którym Noah Centineo zagra główną rolę. Okazuje się jednak, że Sylvester Stallone wcześniej pracował na swoim własnym filmem. Aktor w rozmowie z dziennikarzem ScreenRant na temat 3. sezonu Tulsa King zdradził, że miał pomysł na prequel, w którym... wykorzystałby sztuczną inteligencję, by odtworzyć swoją młodszą wersję Rambo.
Sylvester Stallone o anulowanym prequelu Rambo
Rambo - co dalej z franczyzą?
Sylvester Stallone planował stworzyć prequel Rambo, w którym odmłodziłby się dzięki sztucznej inteligencji. Zanim jednak na serio zajął się realizacją tego projektu, ktoś inny przejął stery nad franczyzą. W ten sposób doczekamy się prequela, roboczo zatytułowanego John Rambo, w którym główną rolę zagra Noah Centineo. Produkcja będzie poprzedzać wydarzenia z filmu Rambo: Pierwsza krew. Na razie to wszystko, co wiemy o fabule. Dajcie znać, czy cieszycie się, że zobaczymy nowego aktora w ikonicznej roli, czy może wolelibyście odmłodzoną wersję Stallone'a na ekranie. Czekamy na Wasze komentarze!
Ranking filmów Sylvestra Stallone
Źródło: ScreenRant
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
15
wrz
LEGO Voyagers
15
wrz
Humane
17
wrz
Mass Effect: Gra Planszowa
18
wrz
Dying Light: The Beast
18
wrz
Mort
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1981, kończy 44 lat
ur. 1952, kończy 73 lat
ur. 1985, kończy 40 lat
ur. 1996, kończy 29 lat
ur. 1985, kończy 40 lat