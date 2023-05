Ranking filmów o koszykówce według krytyków. Gwiazdy, wielkie mecze i sportowe emocje

fot. materiały prasowe

Koszykówka to jeden z najpopularniejszy sportów w USA, więc nie dziwi, że powstało mnóstwo filmów o tej tematyce. Całkiem niedawno, bo 19 maja na Disney+ miał premierę film Biali nie potrafią skakać, który jest remakiem lubianej produkcji o tym samym tytule z 1992 roku. W najnowszej wersji zagrali Jack Harlow i Sinqua Walls.

W ostatnich kilku latach motyw koszykówki pojawiała się w filmach nie raz. Dobrze zostały ocenione tytuły takie jak Droga powrotna czy Rzut życia, a także Air, który jeszcze niedawno był wyświetlany w kinach, a teraz jest dostępny na Amazon Prime Video. Jednak czasem zdarzały się też wpadki jak z animacją Kosmiczny mecz: Nowa era.

Jeśli interesuje Was ten sport to serwis Rotten Tomatoes przygotował ranking filmów o koszykówce według opinii krytyków. Kolejność wyznacza wartość Tomatometru wyrażona w procentach , którą możecie zobaczyć przy każdym tytule w poniższej galerii. Należy dodać, że powyżej 12. miejsca rozpoczynają się te produkcje, które zostały wyróżnione certyfikatem "świeżości", dlatego są wyżej w rankingu mimo niższych wartości procentowych. Takie odznaczenie otrzymują te filmy, które mają więcej niż 75% pozytywnych opinii wydanych przez co najmniej 5 recenzentów z dużych serwisów. Dodatkowo tytuły z szeroką dystrybucją muszą posiadać minimum 80 recenzji, a z mniejszą - 40.

Sprawdźcie poniżej, które filmy o koszykówce znalazły się na szczycie listy. Dodajmy, że w tym zestawieniu są też dokumenty związane z tą dyscypliną sportu, jak np. More Than a Game z LeBronem Jamesem.

Filmy o koszykówce - ranking

50. Kontrola gniewu (2005)