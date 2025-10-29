Reklama
Ranking sezonów z franczyzy The Boys. Jak ocenili je widzowie i krytycy?

The Boys doczekało się czterech sezonów, a jego spin-off Pokolenie V - dwóch. Które serie najbardziej podobały się widzom i recenzentom tej franczyzy? Sprawdźcie w poniższych rankingach.
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  ranking 
ranking sezonów Prime video The Boys gen v czyste zło
The Boys - ranking sezonów fot. Prime Video
The Boys to jeden z najpopularniejszych seriali superbohaterskich w telewizji, który jest satyrą tego gatunku. Historia Butchera i tytułowych Chłopaków, starających się powstrzymać niesfornych ludzi obdarzony mocami, przyciąga przed ekrany widzów już od czterech sezonów. Nad finałowym trwa obecnie postprodukcja. Na fali ogromnej popularności serial doczekał się dwóch spin-offów - Gen V i antologicznej animacji Chłopaki przedstawiają: Czyste zło.

Czytaj więcej: Najlepsze cameo postaci z The Boys w 2. sezonie Pokolenia V. Kto znalazł się na szczycie rankingu?

Na pewno każdy z widzów ma swój ulubiony sezon z tej franczyzy. Postanowiliśmy stworzyć dwa rankingi zestawiające poszczególne serie The Boys, Chłopaki przedstawiają: Czyste ZłoPokolenia V na podstawie "świeżości" (pozytywnych opinie i ocen) według krytyków i widzów. A jak Wy oceniacie te wyniki? Czy recenzenci zbyt bardzo chwalą wybrane sezony, a widzowie zbyt krytycznie podeszli do innych? Dajcie znać w komentarzach, które odsłony tych superbohaterskich seriali są Waszymi ulubionymi.

Franczyza The Boys - ranking sezonów wg krytyków

7. Gen V (2. sezon) - 74%

7. Gen V (2. sezon) - 74%
fot. Prime Video
Franczyza The Boys - ranking sezonów wg widzów

7. The Boys (4. sezon) - 54%

7. The Boys (4. sezon) - 54%
fot. Prime Video
Źródło: Rotten Tomatoes

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  ranking 
ranking sezonów Prime video The Boys gen v czyste zło
