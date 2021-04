Ratchet & Clank: Rift Apart zachwyca na nowym wideo z rozgrywki. Zobacz dłuższy gameplay

fot. SIE

Ratchet & Clank: Rift Apart to bez wątpienia jedna z najciekawszych gier, które trafią na PS5 w pierwszej połowie tego roku. Do sieci co jakiś czas trafiały nowe, krótkie zwiastuny i wideo z rozgrywki, ale na konkretny gameplay trzeba było poczekać dłużej. Dopiero w trakcie kwietniowej prezentacji State of Play zaprezentowano trwający kilkanaście minut materiał z rozgrywki, w którym możemy zapoznać się m.in. z bohaterką o imieniu Rivet, łamigłówkami, nowymi ruchami bohatera, a także jeszcze bardziej rozbudowanym arsenałem mniej lub bardziej szalonych i nietypowych broni.

Twórcy zapowiadają również niemal całkowity brak ekranów ładowania, tryb fotograficzny oraz szereg opcji, dzięki którym gracze będą mogli dostosować rozgrywkę do swoich potrzeb. W materiale widzimy m.in. możliwość zmiany palety barw czy włączenie asyst podczas lotu lub celowania.

Ratchet & Clank: Rift Apart zadebiutuje 11 czerwca. Gra dostępna będzie wyłącznie na konsoli PlayStation 5.