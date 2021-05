Ratchet & Clank: Rift Apart trafi na PC? Wskazówką nowy zwiastun gry

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

11 czerwca zagramy w Ratchet & Clank: Rift Apart na PS5, ale bardzo możliwe, że nie będzie to jedyna platforma, na której będzie można przeżyć tę przygodę. Najnowszy materiał wideo, w którym twórcy pokazują m.in. arsenał bohaterów, zawiera ciekawą informację. Wynika z niej, że produkcja ta może pojawić się też na PC. Na końcu zwiastuna możemy zobaczyć planszę z napisem "PlayStation 5 Console Exclusive", co sugeruje nieobecność gry na konsolach konkurencji, ale nie wyklucza premiery na pecetach. To wystarczyło, by w sieci rozpoczęła się dyskusja i pojawiły się podejrzenia, że tytuł ten będzie dostępny nie tylko na PS5.

W poprzednich materiałach poświęconych grze wyglądało to inaczej i mieliśmy do czynienia z napisem "PlayStation 5 Exclusive". Oczywiście nie można wykluczyć, że to po prostu zwykły, ludzki błąd. Ten sam zwiastun w innych regionach nie zawiera wzmianki o konsolowej wyłączności. Warto jednak pamiętać, że Sony ostatnio otworzyło się na PC, bo na tej platformie pojawiły się m.in. produkcje studia Quantic Dream, Horizon: Zero Dawn, a niedawno również Days Gone.