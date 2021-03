Ratchet & Clank już wkrótce w 60 klatkach na sekundę na PS5

fot. SIE

Ratchet i Clank z 2016 roku jest obecnie (do 31 marca tego roku) dostępny za darmo w PlayStation Store w ramach akcji Play at Home. To jednak nie koniec dobrych wiadomości związanych z tym tytułem. Odpowiedzialne za niego studio, Insomniac Games, zapowiedziało, że już niedługo gra doczeka się aktualizacji dla konsol PS5, która umożliwi zabawę w 60 klatkach na sekundę.

Dokładnej daty nie podano, ale stosowna aktualizacja ma pojawić się w kwietniu. To kolejna rzecz, która może zachęcić graczy do zapoznania się z tym tytułem przed nową odsłoną serii, Rift Apart, która trafi na rynek 11 czerwca tego roku.

https://twitter.com/insomniacgames/status/1376580160875495427

Warto również przypomnieć, że w ramach akcji Play at Home rozdawana będzie także gra Horizon: Zero Dawn w wydaniu Complete Edition. Tytuł ten będzie można przypisać do swojego konta w dniach 19 kwietnia - 14 maja.