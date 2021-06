Ray Donovan - film jest już kręcony. Aktor wrzuca zdjęcie z planu

fot. materiały prasowe

W poniedziałek 28 czerwca 2021 roku Liev Schreiber opublikował na Instagramie zdjęcie z planu filmu Ray Donovan, który kontynuuje historię z 7. sezonu i zamyka całą opowieść. W poście aktor podkreśla, że będzie mu brakować pracy z jego fikcyjną rodziną. Na zdjęciu obok niego są Kerris Dorsey, Dash Mihok, Pooch Hall i Eddie Marsan, czyli odpowiednio córka Raya oraz jego bracia.

Ray Donovan nie miał lekko. Serial był emitowany w latach 2013-2019, a nieoczekiwanie w 2020 roku ogłoszono jego skasowanie. Fani byli wściekli i dawali temu wyraz w mediach społecznościowych, bo sezon nie miał zamknięcia historii i zapowiadał wielkie emocje. Na początku 2021 roku przyniosło to skutek i ogłoszono powstanie filmu, który zakończy opowieść.

Ray Donovan - o czym film?

Historia rozpocznie się w miejscu, w którym zakończył się 7. sezon. Mickey (Jon Voight) uciekł i się ukrywa, ale Ray jest zdeterminowany, aby go odnaleźć i powstrzymać, zanim wyrządzi więcej szkód.

David Hollander, czyli showrunner serialu, stoi za kamerą filmu, który powstaje na podstawie scenariusza napisanego przez niego i Lieva Schreibera. Hollander, Schreiber, Mark Gordon, Bryan Zuriff i Lou Fusaro są producentami wykonawczymi.

Ray Donovan - premiera filmu w 2022 roku w amerykańskiej telewizji Showtime. Nie wiadomo, gdzie będzie on dostępny w Polsce, ale prawdopodobnie będzie to HBO GO, bo oni mają prawa do serialu.