Ray Liotta nie żyje. Popularny aktor z Chłopców z ferajny zmarł nagle

fot. materiały prasowe

Jak donosi Deadline, Ray Liotta zmarł nagle we śnie. Aktor przebywał w Republice Dominikańskiej, w której kręcił swój nowy film pod tytułem Dangerous Waters. Na tę chwilę wszyscy są w szoku i żadne dodatkowe informacje nie są znane. Informację potwierdziła Jennifer Craig z agencji Gersh, która reprezentowała aktora.

W ostatnich latach Ray Liotta grał w wielu dobrze ocenianych filmów. Możemy wymienić tutaj takie tytuły jak Wszyscy święci New Jersey, Historia małżeńska, Bez gwałtownych ruchów i niedawno skończył prace nad Cocaine Bear w reżyserii Elizabeth Banks. Na premierę czeka też serial Black Bird w platformie Apple TV+, w którym zagrał razem z Taronem Egerton.

Ray Liotta - słynne role

Przełom w jego karierze nastąpił w filmie Dzika namiętność z 1986 roku w reżyserii Jonathan Demme. Dostał za tę rolę nominację do Złotego Globu. Możemy tutaj wymienić też takie zapadające w pamięć rolę jak w filmach Pole marzeń oraz oczywiście Chłopcy z ferajny. To ta rola w filmie Scorsese stała się czymś, co było kluczowe w rozwoju jego kariery. Wspomnijmy też takie filmy jak Hannibal, Na tropie zła, Blow czy Cop Land.