Raz, jeszcze raz - zwiastun polskiej komedii sensacyjnej. Kiedy premiera?

fot. Piotr Wittman

Raz, jeszcze raz to opowieść o chłopakach z Sopotu, którzy 20 lat temu byli zgraną paczką - mieli zespół muzyczny i kończyli szkołę średnią. W wyniku różnych wydarzeń ich paczka się rozpadła, a każdy poszedł w swoją stronę. Bohaterów poznajemy, gdy mają po 40 lat i mieszkają w różnych miastach. Wszystko zmienia niespodziewana wizyta tajemniczej kobiety, która okazuje się być narzeczoną jednego z członków dawnej paczki. Dziewczyna zaprasza ich na wieczór kawalerski, który ma być niespodzianką dla jej narzeczonego. Mają wątpliwości, ale chłopaki podejmuje decyzję, by przyjechać do rodzinnego Sopotu. Szybko odkrywają, że ich kolega nie żyje. Rozpoczyna się szalona komedia pomyłek, gdy grupa krzyżuje plany lokalnego półświatka i wpada w coraz większe tarapaty.

W główną grupę przyjaciół wcielają się Bartek Kasprzykowski (Pączek), Bartosz Zukowski (Mikser), Wojciech Błach (Koper) i Arkadiusz Janiczek (Madej). W obsadzie są także Joanna Moro, Aleksandra Szwed, Piotr Cyrwus, Daniel Olbrychski, Jacek Fedorowicz i Katarzyna Figura.

Przypomnijmy, że w 2018 roku byliśmy na planie Raz, jeszcze raz. Przeczytajcie relację z tej wizyty i zobaczcie zdjęcia z planu.

Raz, jeszcze raz - premiera w polskich kinach odbędzie się 16 października.