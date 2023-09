Razer Kitsune wynosi bijatyki na wyższy poziom

fot. Razer

Reklama

Dzięki precyzyjnemu układowi czterech przycisków kierunkowym i ultraresponsywnym liniowym przełącznikom optycznym, Razer rozpoczyna nową erę sterowania w grach. Optyczny kontroler arcade, wyposażony tylko w przyciski, został specjalnie zaprojektowany dla esportowych zawodników.

Razer Kitsune to odejście od konwencjonalnych kontrolerów. Urządzenie łączy dotykową satysfakcję korzystania z arcadowego panelu sterowania z najnowocześniejszą technologią przełączników optycznych Razera. Kontroler został starannie opracowany z myślą o wymaganiach graczy rywalizujących w grach walki, oferując im niesamowitą precyzję i doskonałą kontrolę nad przebiegiem starć. Obudowa Kistune jest przy tym smukła, co równocześnie pozwala na jego łatwe przenoszenie i ułatwia jego konfigurację i przechowywanie.

fot. Razer

Dzięki Razer Kitsune odpowiedzieliśmy na wyjątkowe wymagania zawodników biorących udział w zawodach. To prawdziwa innowacja, jeśli chodzi o sterowanie w grach, która umożliwia graczom wykonywanie złożonych ruchów i reagowanie szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, a wszystko to dzięki połączeniu układu przycisków i przełączników optycznych. Jesteśmy dumni, że opracowaliśmy Kitsune we współpracy z Capcom, aby zapewnić, że spełnia wszystkie przepisy obowiązujące podczas Capcom Pro Tour.

Poznaj wyższy poziom kontroli dzięki precyzyjnemu układowi przycisków kierunkowych

- powiedział Ali Homayounfar, Razer Kitsune Product Lead.

Zastępując tradycyjne joysticki czterema przyciskami odpowiadającymi za ruch, Razer Kitsune nadaje nowy wymiar kontroli rozgrywki w bijatykach, redukując błędy i umożliwiając graczom bezbłędne wykonywanie złożonych combosów.

fot. Razer

Reaguj z prędkością światła dzięki ultraczułym liniowym przełącznikom optycznym

Dzięki zastosowaniu niskoprofilowych liniowych przełączników optycznych Razera, które po raz pierwszy pojawiły się w wielokrotnie nagradzanej klawiaturze DeathStalker V2 Pro, Kitsune oferuje ultraresponsywne sterowanie, zapewniające precyzję i szybkość niezbędną do przechytrzenia przeciwników i wykorzystania przeciwko nim każdej okazji.

fot. Razer

Smukła, przenośna konstrukcja dla mobilnych zawodników

Kitsune pozostaje wierny w zakresie ergonomicznej doskonałości, z której jest znany Razer. Kontroler został zaprojektowany z myślą o przenośności, dlatego ma smukłą obudowę, którą można łatwo umieścić w plecaku, oraz odłączany kabel USB typu C umożliwiający szybką konfigurację i pakowanie.

fot. Razer

Zachowaj bezpieczeństwo i nieprzerwaną rozgrywkę dzięki blokadzie kabla i przełącznikowi blokady turniejowej

Zapięcie zabezpieczające kabel i przełącznik blokady turniejowej eliminują ryzyko przypadkowego rozłączenia i niechcianych wciśnięć podczas gorączki zawodów. Zapewnia to graczom spokój podczas walki, w której liczy się każda sekunda.

Dopasuj swój styl dzięki zdejmowanej aluminiowej płycie górnej i Chroma RGB

Kitsune jest wyposażony w zdejmowaną aluminiową płytę górną oraz podświetlenie Razer Chroma RGB, co pozwala graczom nie tylko na najlepsze granie, ale także na wizualne spersonalizowanie ich unikalnego stylu. Oprócz standardowej czarnej wersji dostępne są na przykład edycje specjalne z postaciami z gry Street Fighter 6: Cammy oraz Chun-Li.

Innowacyjny krok Razera w obszarze optycznych kontrolerów arcade, wyposażonych wyłącznie w przyciski, stanowi ogromną zmianę, jeśli chodzi o sterowanie w grach. Łącząc w sobie precyzyjny układ czterech przycisków kierunkowych, ultraresponsywne liniowe przełączniki optyczne i superpłaską obudowę, Kitsune staje się nowym tytanem w dziedzinie kontrolerów do gier walki na PS5 i PC.

fot. Razer

Razer Kitsune: cena i dostępność

Razer Kitsune

349,99 € (sugerowana cena detaliczna)

Razer.com, sklepy RazerStores oraz autoryzowani sprzedawcy

Razer Kitsune SF6 Chun-Li Edition oraz Razer Kitsune SF6 Cammy Edition

379,99 € (sugerowana cena detaliczna)

Razer Kitsune SF6 Cammy Edition