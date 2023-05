Razer Hammerhead Pro HyperSpeed – douszne słuchawki gamingowe

fot. Razer

Razer rzucił dziś konkurencji rękawicę w obszarze bezprzewodowych rozwiązań audio, prezentując swoje najnowsze imponujące słuchawki Razer Hammerhead Pro HyperSpeed. Te ultranowoczesne słuchawki douszne oferują niezrównaną jakość dźwięku przy bardzo niskim opóźnieniu i kompatybilność z wieloma platformami – w tym z PC, PlayStation, smartfonami i urządzeniami przenośnymi takimi jak Nintendo Switch czy Steam Deck. Dzięki obecności rewolucyjnych funkcji – takich jak regulowana aktywna redukcja szumów, szybkie bezprzewodowe ładowanie i konfigurowalne oświetlenie Razer Chroma RGB, słuchawki Hammerhead Pro HyperSpeed oferują zupełnie nowy poziom swobody korzystania ze sprzętu audio.

fot. Razer

Za cel od zawsze stawiamy sobie przesuwanie granic tego, co możliwe w świecie gamingu. Hammerhead Pro HyperSpeed to nie tylko rewelacyjne bezprzewodowe słuchawki douszne dla graczy. To nasza odpowiedź na zapotrzebowanie na klarowność i wysoką jakość dźwięku oraz na wszechstronność zastosowania sprzętu audio, czego społeczność gamingowa domaga się od dawna. Zastosowanie najwyższej klasy technologii Razer i dobre zrozumienie potrzeb graczy stanowią o przewadze tego innowacyjnego rozwiązania. Chcieliśmy dać graczom możliwość doświadczenia ulubionych gier na zupełnie nowym poziomie, w zupełnie nowej jakości dźwięku – tak, by każda rozgrywka stała się prawdziwie epickim doznaniem

Certyfikat THX – złoty standard jakości dźwięku

– powiedział Alvin Cheung, starszy wiceprezes Razer Hardware Business Unit.

Słuchawki Hammerhead Pro HyperSpeed zostały stworzone z myślą o tych, którzy oczekują najlepszej jakości dźwięku, a tę gwarantuje certyfikat THX – prestiżowy globalny standard branżowy w obszarze parametrów audio.

Program certyfikacji THX dla słuchawek kładzie szczególny nacisk na spójność pasma przenoszenia, niski poziom zniekształceń i izolację szumów. Jest to wymagający proces obejmujący szereg szczegółowych testów prowadzonych z udziałem światowej klasy inżynierów audio. Fakt, że słuchawki Hammerhead Pro HyperSpeed spełniły wszystkie wymagania certyfikacyjne, oznacza, że dołączyły do grona najwyższej klasy sprzętu audio w swojej kategorii. Obecność logo THX oznacza gwarancję najwyższej jakości produktu, co docenią klienci, którzy oczekują czegoś więcej niż standard.

Wszechplatformowa wszechstronność

Słuchawki Hammerhead Pro HyperSpeed wytyczają granice bezprzewodowego dźwięku na nowo dzięki dołączonemu adapterowi Razer HyperSpeed Wireless Dongle. Dzięki tej technologii, urządzenia bez wbudowanej funkcji Bluetooth mogą bez problemu stać się częścią twojego interfejsu audio. Wystarczy podłączyć adapter HyperSpeed Wireless do PlayStation, Nintendo Switch, Steam Deck czy komputera PC i gotowe. Dzięki łączności 2,4 GHz możesz cieszyć się najwyższą jakością dźwięku w trybie bezprzewodowym.

Wszechstronność zastosowania słuchawek Hammerhead Pro HyperSpeed czyni je niezbędnym akcesorium, gdy w grę wchodzi wieloplatformowa kompatybilność.

Technologia łączności bezprzewodowej Razer HyperSpeed

Przełomowa technologia bezprzewodowa HyperSpeed od Razer zapewnia niesamowitą wydajność dźwięku, a dzięki adapterowi 2,4 GHz, słuchawki mogą pochwalić się wyjątkowo niskim opóźnieniem transmisji sygnału w trybie bezprzewodowym – nawet poniżej 40 ms.

W trybie gracza, Bluetooth gwarantuje równie imponujące osiągi, czego dowodzi opóźnienie na poziomie zaledwie ok. 60ms. Dzięki kompatybilności ze standardem Bluetooth 5.3, słuchawki Hammerhead Pro HyperSpeed można sparować w łatwy sposób z wieloma różnymi urządzeniami.

fot. Razer

W pełni regulowana hybrydowa aktywna redukcja szumów

Słuchawki Hammerhead Pro HyperSpeed zostały zaprojektowane z myślą o zwiększeniu wrażenia immersji dzięki możliwości precyzyjnej regulacji ustawień hybrydowej aktywnej redukcji szumów. Zaawansowane mikrofony ze sprzężeniem zwrotnym i do przodu monitorują otoczenie dźwiękowe, dzięki czemu użytkownik może odciąć się całkowicie od hałasu tła podczas rozgrywki w skupieniu lub skorzystać z suwaka w aplikacji, aby ustawić poziom słyszalnego dźwięku otoczenia wedle własnych preferencji.

Etui do szybkiego ładowania bezprzewodowego

Słuchawki Hammerhead Pro HyperSpeed oferowane są z etui do szybkiego ładowania indukcyjnego, które zapewnia dodatkowe 24 godziny pracy urządzenia na baterii. Słuchawki są kompatybilne także z ładowarkami Razer Charging Pads i innymi ładowarkami bezprzewodowymi. Są również wyposażone w port typu C do ładowania przewodowego.

fot. Razer

Tryb „nie przeszkadzać” podczas pracy bezprzewodowej w dwóch standardach (Dual Wireless)

Tryb „nie przeszkadzać” wycisza powiadomienia Bluetooth, kiedy użytkownik korzysta ze słuchawek łącząc się ze swoim urządzeniem w technologii HyperSpeed. W ten sposób można skupić się w pełni na pracy czy rozgrywce. Gdy słuchawki łączą się z telefonem i innym źródłem dźwięku przez Bluetooth, tryb ten można włączać i wyłączać, aby nadchodzące połączenia i wiadomości tekstowe nie przerywały nam odsłuchu.

Świet(l)ne efekty wizualne dzięki Razer Chroma RGB

Słuchawki Hammerhead Pro HyperSpeed korzystają z konfigurowalnego podświetlenia obejmującego blisko 16,8 milionów kolorów, niezliczoną liczbę wzorów i całą masę efektów świetlnych. Można je w pełni spersonalizować i zanurzyć się w świecie swojej ulubionej gry jeszcze głębiej.

Słuchawki Razer Hammerhead Pro HyperSpeed to żywy dowód na to, że Razer stawia na innowacje w każdym obszarze i zawsze stara się oferować graczom najbardziej zaawansowane rozwiązania audio. Dzięki niezrównanej wszechstronności i zastosowaniu rewolucyjnych funkcji, te słuchawki douszne definiują standardy prawdziwego bezprzewodowego dźwięku w obszarze gamingu na nowo.

Więcej informacji na temat słuchawek Razer Hammerhead Pro HyperSpeed można znaleźć na stronie Razer.com.

CENA I DOSTĘPNOŚĆ

Sugerowana cena detaliczna producenta (MSRP): 199,99 USD / 229,99 EUR

Razer.com, sklepy RazerStore i autoryzowane punkty sprzedaży – 30 maja 2023 r.