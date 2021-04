Razer Orochi V2 – ta designerska myszka przepracuje bez ładowania długie miesiące

Źródło: Razer

Razer Orochi V2 nie jest jedną z tych myszy, które do przesady naszpikowano przyciskami funkcyjnymi. Tu do dyspozycji otrzymujemy wyłącznie sześć programowalnych guzików oraz jedno pokrętło, nic więcej. Producent zrezygnował nawet z konfigurowalnego podświetlenia LED, tak charakterystycznego dla marki Razer.

Ciekawie prezentuje się za to wszechstronny system zasilania - Orochi V2 przystosowano bowiem zarówno do współpracy z bateriami AA, jak i AAA. Nowa myszka odda nam do dyspozycji dwa tryby pracy. Po sparowaniu z modułem Bluetooth przepracuje bez wymiany baterii do 950 godzin, a po przełączeniu w tryb 2,4GHz Hyperspeed minimalizujący opóźnienia sygnału – do 425 godzin. Nawet w rękach najaktywniejszych graczy przetrwa na jednym ładwaniu kilka długich miesięcy.

Warto zauważyć, że wybór rozmiaru baterii pozwoli dobrać optymalną wagę urządzenia. Orochi V2 z bateriami AA waży 71 gramów, a z bateriami AAA – 64 gramy. Projektanci zastosowali tu przełączniki mechaniczne o żywotności szacowanej na 60 milionów kliknięć oraz czujnik optyczny Razera o rozdzielczości 18K DPI, który pozwoli precyzyjnie poprowadzić myszkę po wirtualnym ekranie. Domyślnie do przełączania czułości urządzenia służy przycisk umiejscowiony pod rolką, w którym zaimplementowano także diodę zasilania.

Wisienką na torcie jest zaś możliwość spersonalizowania wyglądu gryzonia. Do dyspozycji otrzymujemy kilkadziesiąt predefiniowanych wzorów oraz kreator użytkownika, w którym własnoręcznie ustalimy kolor Orochi V2 oraz wybierzemy graficzne elementy zdobiące tę myszkę. Kilka z propozycji Razera prezentujemy w poniższej galerii:

Razer Orochi V2

Podstawowy model Orochi V2 w kolorze czarnym i białym wyceniono na 80 €, za wersję ze spersonalizowaną grafiką dopłacimy 20 € ekstra. Myszki oraz konfigurator znajdziemy na oficjalnej stronie producenta.