Gwiazda Reachera w filmach DCU! Aktor potwierdza rozmowy - czy może to być Batman?

Alan Ritchson, czyli gwiazda serialu Reacher, zaskoczył wszystkich, ujawniając, że rozmawia z władzami DC Studios o potencjalnej roli. W związku z tym, że aktor jest kandydatem fanów do roli Batmana, jego wypowiedź jest szczególnie intrygująca.
Adam Siennica
Tagi:  reacher 
DCU
Reacher - sezon 3 fot. Prime Video
Wszyscy chcą Alana Ritchsona, czyli popularnego Reachera, w roli Batmana w uniwersum DCU. Aktor był wielokrotnie pytany o ten fancasting i podchodził do tego otwarcie. Tym razem podczas wywiadu ze Screen Rantem w ramach promocji filmu Playdate poszedł krok dalej: potwierdził, że rozmawia z władzami DC Studios i uniwersum DCU, czyli najpewniej z Jamesem Gunnem, o potencjalnej roli, ale czy chodzi o Batmana?

Alan Ritchson w uniwersum DCU

Okazuje się, że Alan Ritchson przedstawił, jakiego rodzaju postacią byłby zainteresowany.

- Tak, to rozmowa, którą z nimi obecnie prowadzę. Mówię im: „chcę zagrać kogoś bardziej surowego, nieidealnego”. Powiedziałem im, że jeśli to zrobię, to chce zagrać kogoś takiego i opisałem im typ osobowości bohatera, który byłby dla mnie czymś fantastycznym. Myślę, że to rodzaj postaci, którą obecnie każdy chce zobaczyć. Więc tak: chcę zagrać postać mniej idealną, bardziej szorstką niż typowy, krystalicznie czysty bohater.

Co ważne, nie odciął się tymi słowami od Batmana, bo nadal Mroczny Rycerz w wielu komiksach jest przedstawiany jako ktoś nieidealny, z problemami, nieugrzeczniony, więc te słowa Alana Ritchsona oddają ten typ bohatera. Zaskakujące w jego wypowiedzi jest to, że rzadko osoby z castingów fanowskich rzeczywiście spotykają się z władzami studia, by porozmawiać o potencjalnej roli.

Na razie nie wiemy, kiedy James Gunn ogłosi nowego Batmana z uniwersum DCU. Przypomnijmy, że Mroczny Rycerz Roberta Pattinsona nie należy do tego uniwersum i jest samodzielnym tworem.

Źródło: screenrant.com

