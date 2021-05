Rebel, Miszmasz , For Life i Nie ma lekko skasowane. Nie będzie nowych sezonów

fot. Kelsey McNeal/ABC

Maj to okres, w którym są tak zwane upfronty, czyli jest to czas, gdy telewizje podejmują decyzje, co skasować, co nowego zamówić i co przedłużyć. Potem ustawiają ramówki na jesień 2021 roku.

Stacja ABC podjęła decyzję o skasowaniu serialu komediowego Call Your Mother z Kyrą Sedwick, który zbierał słabe recenzje i nie osiągał sukcesu w oglądalności. Sama aktorka ogłosiła decyzję telewizji. Przypomnijmy, że sam serial został zamówiony z pominięciem okresu pilotażowego z uwagi na okres pandemii. Widocznie nie była to wówczas najlepsza decyzja.

https://twitter.com/kyrasedgwick/status/1393253023384838147

Zaskoczeniem może być kasacja seriali American Housewife, który nie dostanie 6. sezonu. W stacji ABC jest to jeden z najchętniej oglądanych programów, dających telewizji solidną oglądalność. Podjęto jednak decyzje o zakończeniu produkcji. Być może ma to związek z zakulisowymi problemami, o których informowano latem 2020 roku.

Niewypałem okazał się serial Rebel inspirowany życiem Erin Brockovich. Został on skasowany po emisji pięciu odcinków i 2. sezon nie powstanie .Kristan Vernoff nadal będzie nadzorować w telewizji ABC nowe sezony Chirurgów oraz serial Jednostka 19, jak do tej pory, ale ten projekt był jej pierwszym jako twórczyni. Niestety, wyniki oglądalności nie pozostawiły złudzeń co do przyszłości serialu.

Do tego po dwóch sezonach skasowano Miszmasz, czyli spin-off Czarno to widzę. Jest to zła wiadomość dla fanów tego komediowego świata, bo jednocześnie ogłoszono koniec Black-ish wraz z zamówionym 8. sezonem. W obu przypadkach powodem są słabnące wyniki oglądalności.

Nastąpił również koniec serialu For Life. Stacja ABC nie chce 3. sezonu, ale twórcy zapowiadają, że projekt będą sprzedawać w inne miejsce. Jest nadzieja, ale trudno powiedzieć jak duża.