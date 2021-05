Rekrut, Conners, Goldbergowie i inne - będą nowe sezony

fot. materiały prasowe

Mamy maj, czyli okres, w którym są tak zwane upfronty. Jest to czas, kiedy telewizje podejmują decyzje, co skasować, co nowego zamówić i co przedłużyć. Potem ustawiają ramówki na jesień 2021 roku.

Amerykańska stacja NBC jest zadowolona z nowego serialu Prawo i porządek: przestępczość zorganizowana, czyli kolejnego spin-offa osadzonego w świecie popularnego Prawa i porządku. Serial osiągnął dobrą oglądalność i włodarze mają nadzieję jesienią włączyć go w dzień z Prawem i porządkiem, gdy wieczorem zostaną wyemitowane jednego dnia wszystkie seriale z tego uniwersum łącznie z najnowszym pod tytułem For the Defence.

Natomiast stacja ABC jest zadowolona z nowego serialu komediowego Home Economics. Dostaje on zamówienie na 2. sezon, co samo w sobie nie jest zaskoczeniem, ponieważ notował mocną oglądalność. Z komedii nowy sezon dostaną popularni Goldbergowie, którzy bawią już od ośmiu lat, a dostaną 9. sezon. Niestety wiemy, że będzie on w całości bez George'a Segala, który zmarł w wieku 87 lat. Grał dziadka tytułowej rodziny. Nowy sezon dostaną też popularni The Conners.

Doskonała wiadomość dla fanów serialu Rekrut. Dzięki dobrej oglądalności w USA ogłoszono, że powstanie 4. sezon. Jak donosi Deadline, po 35 dniach od emisji odcinka średnia oglądalność ze wszystkich źródeł wynosi około 10 mln widzów. Dobrze oceniany 3. sezon jedynie potwierdził, że twórcy mają jakościową rozrywkę, która wyróżnia się na tle innych seriali policyjnych. 4. sezon dostanie także serial A Million Little Things.

Pewniakami do zamówienia są też dwa seriale CBS. Deadline nieoficjalnie informuje, że obecnie finalizowane są umowy na 5. sezon S.W.A.T. - jednostka specjalna oraz 2. sezon Clarice. Seriale jednak zostaną przeniesione z CBS do platformy Paramount+.