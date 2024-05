Wersja reżyserska Rebel Moon 2 będzie krwawą jatką. Jest kategoria wiekowa

foto. materiały prasowe

Już czytaliśmy o kategorii wiekowej dla wersji reżyserskiej filmu Rebel Moon, a teraz nowa wersja filmu Rebel Moon - część 2: Zadająca rany również taką dostała. Od ilu lat można oglądać? Oba filmy nie są wskazane dla osób poniżej 17 roku życia z uwagi na pokazywane treści.

Rebel Moon 2 - kategoria wiekowa

Wersja reżyserska dwójki dostała wysoką kategorię wiekową R, czyli jak wspomnieliśmy wyżej: nie jest to film wskazany dla osób poniżej 17 roku życia. Powodami są: obrazowe, krwawe sceny przemocy, gore przez cały czas, mocne treści seksualne, nagość i wulgaryzmy.

Zgodnie z przedpremierowymi zapowiedziami, oba filmy najpierw miały pojawić się w wersji ocenzurowanej (te zebrały bardzo negatywne recenzje), a potem w wersji reżyserskiej. Sam Zack Snyder zapowiadał, że są to kompletnie inne filmy. Pomysł, aby tak to podzielić, wyszedł ze strony osób decyzyjnych Netflixa, a Snyder się na to zgodził.

Data premiery nie została ogłoszona, ale Zack Snyder zapowiadał, że oba filmy pojawią się latem 2024 roku.