Rebel Moon - oto kosmitka z filmu Netflixa. Zack Snyder prezentuje wideo z planu

fot. Zack Snyder

Rebel Moon to widowisko science fiction Netflixa, którego reżyserem jest Zack Snyder. Pierwotnie projekt miał być filmem z uniwersum Gwiezdnych wojen, jednak Lucasfilm w końcu porzucił produkcję i ewoluowała ona do solowego filmu. Mimo że zdjęcia do projektu jeszcze trwają, to na wydarzeniu Netflix Geeked Week twórca zaprezentował krótkie wideo z planu. Pokazuje ono test charakteryzacji jednej z postaci. Możecie je sprawdzić poniżej.

W filmie pewna kolonia znajdująca się na obrzeżach galaktyki zostaje zagrożona przez demonicznego regenta Balisariusa. Pewna kobieta z tajemniczą przeszłością zostaje wysłana przez lud na inne planety w poszukiwaniu wojowników, którzy pomogą jej ocalić dom.

Rebel Moon - wideo z planu

Rebel Moon

W obsadzie znajdują się Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Ray Fisher, Doona Bae, Sofia Boutella, Jena Malone, Staz Nair. E. Duffy, Charlotte Maggi, Fra Fee, Ed Skrein, Cleopatra Coleman, Rhian Rees oraz Sky Yang.