Rebel Moon – skąd pomysł na tytuły? Zack Snyder wyjaśnia ich znaczenie

Rebel Moon adebiutuje na Netflixie już za miesiąc. Najnowszy film Zacka Snydera został podzielony na dwie części, a każda z nich otrzymała inny podtytuł. Rebel Moon część 1: Dziecko ognia pojawi się jeszcze w tym roku, a na premierę Rebel Moon - część 2: Zadająca rany będziemy musieli poczekać do wiosny przyszłego roku. Jeżeli zastanawialiście się, co oznaczają podtytuły obu filmów, to z pomocą przychodzi Zack Snyder, który wyjaśnił ich znaczenie.

Rebel Moon - Zack Snyder wyjaśnia znaczenie tytułów

Reżyser w rozmowie z Empire ujawnił, że tytuły zostały wymyślone już dawno. W taki sposób wyjaśnił, kto może być dzieckiem ognia:

Dziecko ognia ma podwójne znaczenie. Dzieckiem ognia mogłaby być księżniczka Issa – ten mit przewija się we wszystkich historiach. Roboty, które nazywamy Jimmym, czyli postacią, w którą wciela się Anthony Hopkins, zostały stworzone, aby chronić nienarodzoną Issę, ale straciły swój cel, gdy księżniczka została zamordowana. Kora [bohaterka grana przez Sofię Boutellę] jest także dzieckiem ognia: była sierotą wojenną. Jej dom został zniszczony, a ona została porwana i wcielona do wojska.

Również tytuł drugiej części odnosi się do obu postaci:

Pseudonim Kory to „Scargiver”, co ma również związek z jej powiązaniami z księżniczką Issą. Myślę, że te dwa mity są ze sobą splecione w całkiem ciekawy sposób.

Zack Snyder zapowiedział także, że druga część Rebel Moon będzie filmem wojennym:

Drugi film to tak naprawdę film wojenny. Na początku zbierają plony, a my mamy w wiosce mnóstwo wątków z motywem „dlaczego walczymy”. Mamy czas na zaprezentowanie relacji między bohaterami. Następnie przechodzimy do wielkiej bitwy. To przyniesie wiele zabawy.

Na swoich łamach Empire zaprezentowało pierwsze zdjęcie prezentujące Rebel Moon - część 2: Zadająca rany. Możemy na nim zobaczyć główną bohaterkę (Sofia Boutella), która walczy z żołnierzami wroga. Zdjęcie jako pierwsze znajdziecie w naszej poniższej galerii.

Rebel Moon – fabuła

Gdy spokojnej kolonii na skraju galaktyki zagrażają potężne armie, największą nadzieją na przetrwanie mieszkańców staje się żyjąca wśród nich tajemnicza Kora. Mając za zadanie znaleźć wyszkolonych wojowników, którzy zjednoczą się z nią w walce, Kora zbiera grupkę outsiderów, powstańców, wieśniaków i wojennych sierot z różnych światów, których łączy potrzeba odkupienia i zemsty. W bitwie o losy galaktyki powstaje nowa armia bohaterów.

Rebel Moon: Dziecko ognia zadebiutuje na Netflixie już 22 grudnia 2023 roku. Druga część o podtytule Zadająca rany pojawi się na platformie 19 kwietnia 2024 roku.