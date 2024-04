Rebel Moon – wersje reżyserskie to spełnienie marzeń każdego filmowca. Zack Snyder ujawnia termin premiery

fot. Netflix

Rebel Moon - część 2: Zadająca rany zadebiutuje na Netflixie już w najbliższy piątek. Fani nowej serii Zacka Snydera będą mogli poznać finał historii Kory i jej drużyny. To jednak jeszcze nie koniec atrakcji dla wielbicieli twórczości tego reżysera i w przygotowaniu są wersje reżyserskie obu części dylogii. W najnowszym wywiadzie dla Screen Rant Snyder ponownie powrócił do pochwalenia współpracy z platformą streamingową, która pozwoliła reżyserowi na pełną dowolność przy tworzeniu swoich wersji Rebel Moon.

Rebel Moon - wersje reżyserskie pojawią się jeszcze tego lata na Netflixie

Snyder przyznał, że współpraca z Netflixem przy wersjach reżyserskich jest spełnieniem marzeń każdego filmowca:

Będę szczery, prawdopodobnie najbardziej satysfakcjonującą częścią była umowa, którą zawarłem z Netflixem. To niesamowici partnerzy, którzy będą w stanie zrealizować wersję reżyserską dokładnie według moich wskazówek. Czas pracy nie jest problemem. Ocena nie jest problemem. Wszystko, co udało mi się zrobić przy wersji reżyserskiej, to naprawdę spełnienie marzeń każdego filmowca. Posiadać pełną kontrolę, to świetna rzecz.

Przy okazji reżyser dodał, że wersje reżyserskie Rebel Moon planuje wypuścić w sierpniu bieżącego roku:

Mimo to, niezależnie od tego, co myślisz o wersjach reżyserskich, wolna ręka przy takich produkcjach, również jest naprawdę zabawna. Najbardziej jestem dumny z tego, że w sierpniu czeka na was ta absurdalna, szalona zabawa, która moim zdaniem będzie dla niektórych ludzi czymś najlepszym, co zaoferuje ta seria.

Rebel Moon 2 - plakaty i galeria

Rebel Moon: część 2 - Zadająca rany

Rebel Moon 2 - opis fabuły

Kontynuacja epickiej sagi Kory i ocalałych żołnierzy gotowych na najwyższe poświęcenia. Szykują się oni do walki obok dzielnych mieszkańców Veldt w obronie ich niegdyś spokojnej wioski, a teraz nowej ojczyzny tych, którzy stracili własne w walce z Macierzą. Tuż przed starciem z wrogiem żołnierze muszą zmierzyć się jeszcze z prawdami o własnej przeszłości, które ujawniają powody, jakie pchnęły ich do walki. Kiedy brutalne imperium z całą mocą uderza w rodzącą się rebelię, zadzierzgują się nierozerwalne więzi, objawiają się bohaterowie i rodzą się legendy.

Rebel Moon: część 2 - Zadająca rany - premiera w Netflixie już 19 kwietnia 2024 roku.