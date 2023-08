Rebel Moon - producent o filmie Zacka Snydera. To największa rzecz, nad jaką pracował

fot. Netflix

Reklama

Rebel Moon to nowy film science fiction w reżyserii Zacka Snydera, który powstał dla platformy Netflix. Opowiada o Korze, byłej członkini Imperium, która szuka odkupienia. Bohaterka wyrusza w podróż po komosie w poszukiwaniu wojowników, którzy pomogą jej stawić czoła siłom Matki Świata.

Producentem filmu jest Eric Newman, który w rozmowie ze Screen Rant przy okazji promocji miniserialu Zabić ból, odniósł się do ogromnej skali Rebel Moon, która go zaskoczyła. Przypomniał, że pierwszym filmem, który stworzył z Zackiem Snyderem był Świt żywych trupów (2004), przyznając, że to wciąż jedno z najważniejszych wydarzeń w jego karierze. Od tamtego czasu są przyjaciółmi i od dłuższego czasu rozmawiali o nakręceniu tego kosmicznego filmu przypominającego Siedmiu wspaniałych (1960), który początkowo miał być częścią świata Gwiezdnych Wojen. Wrócił też myślami do czasu, gdy reżyser skończył pracę nad Armią umarłych (2021).

Zack wtedy skończył Armię Umarłych dla Netflixa - ja też pracuję w Netfliksie, więc po prostu miało to sens, że zrobimy to razem. Było tyle zabawy. To ogromny film. Czasami jechałem przez plan, patrzyłam w dal i myślałem: "Czy to możliwe, że to część naszego filmu?". I zawsze tak było. To największa rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłem i jest naprawdę fajna. Jestem podekscytowany, że ludzie to zobaczą. Myślę, że wam się spodoba!

Rebel Moon – zdjęcia

Rebel Moon

Rebel Moon – fabuła

Rebel Moon to epicka opowieść SF-fantasy, której akcja toczy się w spokojnej kolonii na skraju galaktyki, zagrożonej przez armie tyrańskiej siły rządzącej. Kora (Sofia Boutella), tajemnicza nieznajoma żyjąca wśród mieszkańców wioski, staje się ich największą nadzieją na przetrwanie.

Opis Netflixa zaznacza, że kiedy Kora ma za zadanie znaleźć wyszkolonych wojowników, którzy zjednoczą się z nią w walce z Matką Świata, tworzy małą grupę sojuszników – outsiderów, powstańców, wieśniaków i sierot wojennych z różnych światów - których łączy wspólna potrzeba odkupienia i zemsty. Gdy cień Królestwa pada na najbardziej nieprawdopodobny z księżyców, wybucha bitwa o losy galaktyki, w której ogniu wykuwa się nowa armia bohaterów.

Rebel Moon - obsada

W obsadzie Rebel Moon znajdują się Sofia Boutella, Ed Skrein, Charlie Hunnam, Michiel Huisman, Djimon Hounsou, Doona Bae, Ray Fisher, Cleopatra Coleman, Jena Malone, Fra Fee i Anthony Hopkins.

Rebel Moon - premiera 22 grudnia na platformie Netflix.