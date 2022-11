Rebel Moon - Zack Snyder ujawnia nowe szczegóły fabuły filmu inspirowanego Siedmioma samurajami

fot. Zack Snyder

Rebel Moon to nadchodzący przygodowy film science fiction w reżyserii Zacka Snydera, który stworzył go dla platformy streamingowej Netflix. Pierwotnie historia miała być osadzona w świecie Gwiezdnych Wojen, ale została przerobiona na fabułę rozgrywającą się w oryginalnym świecie. Już we wcześniejszych wywiadach twórca opowiadał, że Rebel Moon jest inspirowane filmem pt. Siedmiu samurajów i ma stanowić hołd dla jego reżysera - Akiry Kurosawy.

Historia ma kręcić się wokół spokojnej kolonii na skraju galaktyki, której zagrażają armie tyrańskiego regenta Balisariusa. Zdesperowani ludzie wyślą młodą kobietę o tajemniczej przeszłości, aby odszukała wojowników z sąsiednich planet, żeby pomóc im się bronić.

Zack Snyder w podcaście The Preston and Steve Show, wyjawił nieco więcej szczegółów o swoim filmie. Zaznaczył, że historia nie rozgrywa się na Ziemi, ponieważ jest to kosmiczne fantasy.

Na rolniczej planecie jest społeczność i jest grupa złych facetów z innych światów, którzy są w okolicy i trzeba ich nakarmić. Przybywają do wioski i proszą, aby dała im jedzenie, podczas gdy oni toczą wojnę w tym obszarze galaktyki. I oczywiście nie są uprzejmi, a rezultatem prawdopodobnie będzie zniszczenie wioski. Jej mieszkańcy decydują się na walkę, więc muszą wyruszyć w galaktykę i zebrać wojowników, którzy im pomogą.

W obsadzie znajdują się Djimon Hounsou, Cary Elwes, Corey Stoll, Michiel Huisman, Alfonso Herrera, Charlie Hunnam, Doona Bae, Ray Fisher, Stuart Martin, Jena Malone, Staz Nair, E. Duffy, Charlotte Maggi, Sky Yang Sofia i Anthony Hopkins. Sofia Boutella gra główną bohaterkę, która pomoże wiosce. Zack Snyder napisał scenariusz wraz z Shayem Hattenem oraz Kurtem Johnstadem.

Rebel Moon - zdjęcia i szkice koncepcyjne

Rebel Moon - Anthony Hopkins

Nie podano jeszcze daty premiery Rebel Moon, ale już niebawem ma pojawić się pierwsza zapowiedź tej produkcji.