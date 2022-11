John Wick 4 - reżyser zdradza kogo w filmie grają Bill Skarsgård i Clancy Brown

fot. materiały prasowe

John Wick 4 to nowa odsłona popularnej serii filmów akcji, w której główną rolę gra Keanu Reeves. W niej tytułowy bohater zmierzy się w różnych miejscach na świecie z organizacją zwaną High Table. Poszukuje on najpotężniejszych graczy świata przestępczego od Nowego Jorku, przez Paryż i Osakę, skończywszy na Berlinie. W między czasie cena za głowę Wicka wciąż rośnie.

Za kamerą ponownie stanął Chad Stahelski, który jest również współtwórcą serii. W rozmowie z Collider wyjawił kilka informacji o nowych postaciach w filmie. Bill Skarsgård zagra Markiza (ang. The Marquis), który ma powiązania z wpływowymi osobami. Bohater stanowi klucz do zresetowania hierarchii. Do tego jego imię zdradza jego wyższą pozycję. Oto, co reżyser powiedział o tej postaci.

Nie zdradzając zbyt wiele: nie powiedziałbym, że Markiz jest antagonistą, ale to on jest odpowiedzialny za sprzątanie wszystkich bałaganów z pierwszych trzech filmów.

Ponadto w produkcji pojawi się też Clancy Brown, którego postać nazywana jest The Harbinger (pol. zwiastun). Jest kluczowym bohaterem w Johnie Wicku 4. Reżyser dodał, że Harbinger jest "wszystkim, co oznacza to słowo". Przewodniczy High Table i jest jak jego sędzia.

Stahelski miał więcej do powiedzenia o roli Shamiera Andersona, którego udział w filmie był jak dotąd utrzymywany w tajemnicy. Postać ma być bardziej zaangażowana w walkę od Markiza czy Harbingera. Nazywa się the Tracker, czyli Tropiciel.

Shamier gra zupełnie inny rodzaj postaci. Nazywa się Tracker. I znowu - nazwa mówi wszystko. Każdy ma jakiś cel. Każdy ma powód. Każdy ma motywację. On też - przynajmniej początkowo - jest zmotywowany. Staje się postacią, która znajduje się w szarej strefie między dwoma światami - światem Wicka i światem rzeczywistym.

Oprócz wymienionych wyżej aktorów w obsadzie znajdują się również Ian McShane, Lance Reddick, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins i Donnie Yen.

John Wick 4 - premiera w kinach 24 marca 2023 roku.