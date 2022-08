Reboot - zwiastun serialu. Będzie śmianie się z podejścia do tworzenia współczesnych hitów

fot. Hulu

Reboot to serial komediowy stworzony przez Steve'a Levitana, znanego jako współtwórca hitu Współczesna rodzina. W obsadzie są Keegan-Michael Key, Johnny Knoxville, Judy Greer, Rachel Bloom, Paul Reiser, Calum Worthy oraz Krista Marie Yu.

Reboot - zwiastun

Reboot opowiada o tym, jak włodarze platformy streamingowej chcą stworzyć reboot kultowego fikcyjnego sitcomu Step Right Up z oryginalną obsadą. Ta jednak siebie nie znosi i przeszli wiele w życiu, ale zostają zmuszeni do współpracy i poradzenia sobie z nierozwiązanymi problemami jakie mają ze zmieniającym się światem. Za sterami ma powrócić oryginalny twórca serialu Gordon (Paul Reiser), dla którego wyzwaniem będzie stawienie czoło inkluzywności w pokoju scenarzystów.

Levitan jest producentem wykonawczym z Danielle Stokdyk i Jeffem Mortonem. Serial jest produkowany przez Twentieth Television oraz Steven Levitan Productions.

Reboot - premiera 20 września w USA na platformie Hulu. W Polsce na Disney+, ale data nie jest znana.

