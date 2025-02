Jason Statham będzie kopać tyłki w filmie reżysera Greenland. Ujawniono obsadę

fot. materiały prasowe

Reklama

Black Bear Pictures rozpoczęło zdjęcia w Wielkiej Brytanii i Irlandii do swojego niezatytułowanego thrillera akcji z Jasonem Stathamem w roli głównej. Dziś potwierdzono, że reżyserią zajmie się Ric Roman Waugh którego katastroficzny thriller Greenland z Gerardem Butlerem umocnił jego pozycję jako specjalisty od kina akcji. Do obsady dołączają debiutujący Bodhi Rae Breathnach, nominowany do Oscara Bill Nighy , laureatka nagrody BAFTA Naomi Ackie oraz nominowany do tej samej nagrody Daniel Mays.

A Working Man - Jason Statham i Piotr Witkowski razem w filmie akcji. Zobacz zwiastun

Co wiemy o nowym filmie z Jasonem Stathamem?

Film powstał na podstawie scenariusza Warda Parry’ego, z poprawkami dokonanymi przez Christiana Contrerasa i samego Parry’ego. Projekt po raz pierwszy ujawniono podczas festiwalu w Cannes. Początkowo reżyserem miał być Baltasar Kormákur, jednak musiał zrezygnować. Black Bear kontynuuje sprzedaż praw do filmu podczas European Film Market (EFM).

Jason Statham, który w filmie wcieli się w mężczyznę zmuszonego do konfrontacji z duchami swojej brutalnej przeszłości, obecnie ponownie współpracuje z Davidem Ayerem przy thrillerze akcji A Working Man, a niedawno zakończył zdjęcia do filmu Mutiny w reżyserii Jean-François Rica.