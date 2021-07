Receptura - nowy serial obyczajowy TVN z intrygą szpiegowską w tle. Kiedy premiera?

Fot. Materiały prasowe

Receptura to nowy sześcioodcinkowy serial TVN Grupy Discovery, który ma zamiar połączyć wątki obyczajowe z intrygą szpiegowską przez umieszczenie dwóch głównych bohaterek w innych czasach. Samotną matkę Marię Kielicz w okresie międzywojennym, a jej prawnuczkę Zosię we współczesności. W dodatku produkcja pokaże, jak wyglądała praca przy boku Jana Wedla w fabryce czekolady. Będziemy mogli oglądać, jak potoczą się losy tych dwóch niezależnych na ekranie już we wrześniu 2021 roku. Serial będzie dostępny na TVN i Playerze.

Fot. Materiały prasowe

Fabuła serialu opowiada o tym jak Zosia, młoda studentka architektury, odnajduje dziennik swojej prababki. Dzięki pamiętnikowi przenosi się w czasie do 1936 roku, wpadając na trop wielkiej rodzinnej tajemnicy. Dziewczyna podczas kolejnych stron lektury dowiaduje się, że dylematy miłosne są czymś ponadczasowym, ale także może przekonać się, jak wyglądała międzywojenna stolica i praca asystentki Jana Wedla w najprężniej działającej fabryce czekolady w Europie. Tajemnice, jakie skrywa dziennik, mogą jednak ściągnąć na nią niebezpieczeństwo. Czy poznając przeszłość, dziewczyna będzie w stanie zmienić przyszłość?

W obsadzie Receptury wystąpią w głównych rolach Agnieszka Więdłocha jako prababka Maria Kielicz i Zofia Wichłacz w roli Zosi. Jana Wedla zagra Jacek Koman. Obok nich na ekranie wystąpią także: Jędrzej Hycnar, Joanna Brodzik, Mateusz Janicki, Cezary Żak, Joanna Jarmołowicz, Piotr Janusz, Fabian Prokein, Alicja Dąbrowska, Przemysław Sadowski, Monika Kwiatkowska, Edward Linde-Lubaszenko oraz gościnnie Emilia Krakowska.