Red Dead Online z kreatywnymi hakerami: gracze atakowani są przez... dwugłowe szkielety

Gracze Red Dead Online informują o naprawdę kuriozalnych sytuacjach, do jakich dochodzi w świecie gry. Niektórzy padli bowiem ofiarami ataków... dwugłowych szkieletów. Za to odpowiadają hakerzy i trzeba przyznać, że tym razem wpadli oni na wyjątkowo kreatywny sposób na uprzykrzenie życia innym mieszkańcom wirtualnego dzikiego zachodu. Tego typu sytuacje są najczęstsze na PC, ale na internetowych forach można znaleźć też relacje osób grających na PlayStation 4.

Co gorsza, kościstych, dwugłowych przeciwników nie da się pokonać czy zranić w jakikolwiek sposób. Na szczęście istnieje prosty sposób na to, by poradzić sobie z nimi w przypadku natrafienia na takie zagrożenie. Wystarczy jedynie... wystrzelić obok nich z broni palnej, co spowoduje ucieczkę szkieletów.

Rockstar na razie w żaden sposób nie komentuje sprawy, nie wiadomo więc, kiedy można oczekiwać aktualizacji eliminującej takie sytuacje. Sami gracze nie wydają się jednak być tym specjalnie przejęci - niektórzy uważają to nawet za całkiem ciekawe urozmaicenie zabawy.