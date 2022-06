God of War: Ragnarok - niedługo nowe informacje o grze? Znany insider opublikował tajemniczy wpis

fot. SIE

W ostatnich tygodniach naprawdę głośno zrobiło się w sieci o God of War: Ragnarok, chociaż twórcy i wydawca nie opublikowali żadnych nowych materiałów. Pojawiło się za to mnóstwo plotek i przecieków, które jak na razie nie zostały potwierdzone ani zdementowane. Wygląda jednak na to, że już wkrótce rzeczywiście możemy dowiedzieć się czegoś więcej na temat tej wyczekiwanej produkcji.

Na twitterowym profilu The Snitch pojawił się gif przedstawiający Kratosa oraz ciąg liczb: 11110. W systemie binarnym oznacza on "30" - według niektórych to właśnie 30 czerwca miałyby zostać ujawnione kolejne informacje na temat gry, być może też jej data premiery. Brzmi to wiarygodnie z uwagi na to, że ten dzień to czwartek, a to właśnie wtedy Sony zwykle organizowało swoje wydarzenia z cyklu State of Play. Pokrywa się to również ze słowami innych osób, w tym Jasona Schreiera, sugerujących, że coś pojawi się pod koniec miesiąca.

https://twitter.com/insider_wtf/status/1540088506701254656

Oczywiście to tylko przeciek z anonimowego źródła. Warto jednak przypomnieć, że The Snitch jak na razie ma stuprocentową skuteczność w tego typu sytuacjach: to właśnie on ujawnił pełną rozpiskę czerwcowej prezentacji Sony, poinformował jako pierwszy o The Last of Us: Remake czy Hollow Knight: Silksong w ramach Xbox Game Pass. Sam Cory Barlog z Santa Monica Studio również postanowił dolać oliwy do ognia i wrzucił na swojego Twittera tajemniczą wiadomość.

https://twitter.com/corybarlog/status/1540074769206284288

God of War: Ragnarok - bohaterowie

God of War: Ragnarok