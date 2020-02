Red Dead Redemption 2 – twórcy naprawiają tryb sieciowy. Gracze narzekają, że patch nic nie daje

Red Dead Redemption 2 oferuje nie tylko naprawdę długą kampanię dla jednego gracza, ale też tryb sieciowy. Ten ostatni nie jest jednak wolny od problemów technicznych i błędów. Od dłuższego czasu w wirtualnym świecie można było zaobserwować między innymi wyraźny niedobór zwierząt. Twórcy postanowili wreszcie na to zareagować i aktualizacja 1.17 miała tę niedogodność wyeliminować.

Gracze donoszą jednak, że nowy patch nie do końca rozwiązuje ten problem. W sieci można znaleźć zarówno głosy, z których wynika, że sytuacja nieco się poprawiła, jak i wskazujące na brak jakichkolwiek zmian.

I just logged in and nothing seems fixed at all it’s just as broken as it was before. pic.twitter.com/RDM8gcN2Am

— ℕ𝕖𝕟𝕚𝕟711 (@Nenin711) February 13, 2020