Red One - tak brzmi tytuł nowego filmu Amazon Studios. Do obsady dołącza Chris Evans

fot. Materiały Prasowe

Jak podaje serwis Deadline, Amazon Studios bierze na warsztat nowy projekt. Do gwiazdorskiej obsady świątecznego filmu, który będzie nosił tytuł Red One dołączył właśnie Chris Evans. We wspomnianej produkcji pojawi się także Dwayne Johnson.

Na obecny moment żadne dodatkowe szczegóły fabularne nie są jeszcze znane. Projekt jest określany jako wysokobudżetowa, rozgrywająca się w różnych zakątkach kuli ziemskiej komedia przygodowa.

Co więcej, premiera filmu odbędzie się w okresie świątecznym i jest zaplanowana w 2023 roku. Poza Evansem i Johnsonem nie podano innych członków obsady. Zdjęcia mają rozpocząć się jeszcze w tym roku.

Producentami filmu są Dwayne Johnson, Dany Garcia, a także Hiram Garcia. Red One zostanie wyreżyserowany przez Jake'a Kasdana (który wcześniej współpracował z Johnsonem przy Jumanji). Za scenariusz odpowiada Chris Morgan (Hobbs & Shaw).

