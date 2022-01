Wonder Woman - wojna 3 plemion Amazonek nadchodzi. Diana walczy ze swoją następczynią

Travis Moore/DC

Mamy już okazję zobaczyć zapowiedź zeszytu Wonder Woman #786, który będzie kulminacją rozpisanej na 5 części historii Trial of the Amazons. Scenarzystka Becky Cloonan zdecydowała się na przeprowadzenie prawdziwej rewolucji w świecie Amazonek - we wspomnianym wyżej komiksie zobaczymy bowiem starcie 3 ich plemion, a sama Diana stanie do boju ze swoją następczynią, Yarą Flor.

Przypomnijmy, że w ostatnich latach DC ujawniło, iż na całym świecie poza Amazonkami z Temiskiry działają także ich siostry, żyjące w plemionach Bana-Mighdall i Esquecida. Oficjalny opis fabuły Wonder Woman #786 zdradza, że napięcia pomiędzy nimi dojdą do punktu kulminacyjnego; bohaterki zmierzą się w boju, którego stawką będzie przyszłość Amazonek i zyskanie nieśmiertelności dla członkiń swojego plemienia.

Wiemy już, że waśnie pomiędzy Amazonkami będą konsekwencją działania tajemniczej bestii, która wyjdzie z wrót prowadzących z Temiskiry do Hadesu - dawniej strzegła ich inna posiadaczka tytułu Wonder Woman, Nubia, która po wydarzeniach z serii Dark Knights: Death Metal opuściła jednak Temiskirę i dołączyła do Ligi Sprawiedliwości. W opowieści zobaczymy Dianę, Nubię, Yarę Flor (każda z nich działała w komiksach jako Wonder Woman), a także królową Hippolitę i boginię Artemidę.

Oto materiały promocyjne:

Wonder Woman #786 - okładka

Zeszyt Wonder Woman #786 zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych 12 kwietnia.