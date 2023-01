Red One - nowe zdjęcie z planu. Tak kroczą prawdziwi bohaterzy akcji

fot. fanpage Dwayne'a Johnsona

Red One to świąteczna produkcja przygodowa tworzona dla platformy Amazon Prime Video. Gwiazdą superbohaterskiego kina jest Dwayne Johnson, któremu partneruje zdobywca Oscara J.K. Simmons. Wciąż niewiele wiadomo o szczegółach filmu, gdyż główne punkty fabularne pozostają tajemnicą. Niemniej jednak nie przeszkadza to Johnsonowi w promocji świątecznej rozrywki na swoich mediach społecznościowych. Popularny The Rock co jakiś czas udostępnia kolejne zdjęcia z planu filmowego. Tym razem pokazał bohaterski chód rodem z kina akcji.

Nowa fotografia przedstawia Dwayne'a Johnsona wraz z J.K. Simmonsem, którzy zmierzają w nieznanym kierunku. Stroje postaci przykuwają uwagę, zwłaszcza ubranie Świętego Mikołaja, który w tej odsłonie prezentuje się jak prawdziwy superbohater. Możemy sobie tylko wyobrazić, jaka akcja związana jest z tak dumnym kroczeniem.

Sprawdźcie sami, jak wyglądają w danym ujęciu Dwayne Johnson i z J.K. Simmons.

Red One - zdjęcia

Red One

Oficjalna data premiery nie została ogłoszona. Wiadomo, że film trafi do kin w 2023 roku. Można więc spekulować, że stanie się to w okresie świątecznym.