Zdobywczyni Oscara z otwartymi ramionami wita AI: „To będzie przyszłość kręcenia filmów”
Reese Witherspoon, znana z Legalnej blondynki i Wielkich kłamstewek, z zadowoleniem wita rewolucję w dziedzinie sztucznej inteligencji w Hollywood. Zachęca także inne kobiety z branży do tego samego, by nie zostały w tyle.
Reese Witherspoon w rozmowie z magazynem Glamour na temat 4. sezonu The Morning Show powiedziała, że priorytetem w jej karierze jako producentki jest przyglądanie się temu, jak media ewoluują, a następnie zastanowienie się, jak wprowadzić kobiety do tych wschodzących gałęzi branży rozrywkowej. Teraz robi to samo w temacie AI.
Reese Witherspoon chwali AI
Reese Witherspoon powiedziała, że sama używa sztucznej inteligencji w codziennym życiu, od Perplexity do wyszukiwania rzeczy po Vetted AI w pomocy przy robieniu zakupów.
AI: szanse i zagrożenia
Rozwój sztucznej inteligencji podzielił Hollywood. Niektórzy jak Reese Witherspoon witają zmianę z otwartymi ramiona, a inni jak Guillermo del Toro stanowczą sprzeciwiają się użyciu AI w swoich filmach.
Zwolennicy tej technologii twierdzą, że oszczędzi to czas i pieniądze, a przeciwnicy zwracają uwagę na liczne zagrożenia: kryzys ekologiczny w związku z o wiele większym zużyciem wody i energii, kradzież własności intelektualnej bez konsekwencji – co już dzieje się w przypadku książek piraconych do trenowania AI i rysunków używanych do generowania grafik – ogłupianie społeczeństwa i wreszcie brak pracy dla prawdziwych artystów, bez których sztuczna inteligencja nie byłaby w stanie nic sama stworzyć w pierwszej kolejności.
Źródło: Variety
