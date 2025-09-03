Reklama
Zdobywczyni Oscara z otwartymi ramionami wita AI: „To będzie przyszłość kręcenia filmów”

Reese Witherspoon, znana z Legalnej blondynki i Wielkich kłamstewek, z zadowoleniem wita rewolucję w dziedzinie sztucznej inteligencji w Hollywood. Zachęca także inne kobiety z branży do tego samego, by nie zostały w tyle.
Paulina Guz
Tagi:  AI 
sztuczna inteligencja Reese Witherspoon
Legalna Blondynka Fot. Syrena EG
Reese Witherspoon w rozmowie z magazynem Glamour na temat 4. sezonu The Morning Show powiedziała, że priorytetem w jej karierze jako producentki jest przyglądanie się temu, jak media ewoluują, a następnie zastanowienie się, jak wprowadzić kobiety do tych wschodzących gałęzi branży rozrywkowej. Teraz robi to samo w temacie AI.

Reese Witherspoon chwali AI

To niezwykle ważne, aby kobiety angażowały się w działanie sztucznej inteligencji, ponieważ to będzie przyszłość kręcenia filmów. I możesz się smucić przez to i narzekać do woli, ale ta zmiana już nadeszła. Nigdy nie będzie braku kreatywności, pomysłowości i ręcznego budowania rzeczy. Może to co najwyżej zaniknąć, ale zawsze będzie miało ogromne znaczenie w sztuce i wyrażaniu siebie.

Reese Witherspoon powiedziała, że sama używa sztucznej inteligencji w codziennym życiu, od Perplexity do wyszukiwania rzeczy po Vetted AI w pomocy przy robieniu zakupów.

Jak na przykład kupujesz sobie blender, AI pokaże ci sześć różnych produktów i poleci najlepszy z nich. Używam też asystenta AI. Simple AI to asystent AI, który może być naprawdę pomocny dla każdego, kto nie chce umawiać się na wizytę lekarską, ponieważ nie chce czekać lub zajmować się problemami związanymi z nawigacją po systemach szpitalnych. To niesamowite narzędzie oszczędzające czas.

AI: szanse i zagrożenia 

Rozwój sztucznej inteligencji podzielił Hollywood. Niektórzy jak Reese Witherspoon witają zmianę z otwartymi ramiona, a inni jak Guillermo del Toro stanowczą sprzeciwiają się użyciu AI w swoich filmach.

Zwolennicy tej technologii twierdzą, że oszczędzi to czas i pieniądze, a przeciwnicy zwracają uwagę na liczne zagrożenia: kryzys ekologiczny w związku z o wiele większym zużyciem wody i energii, kradzież własności intelektualnej bez konsekwencji – co już dzieje się w przypadku książek piraconych do trenowania AI i rysunków używanych do generowania grafik  – ogłupianie społeczeństwa i wreszcie brak pracy dla prawdziwych artystów, bez których sztuczna inteligencja nie byłaby w stanie nic sama stworzyć w pierwszej kolejności.

Źródło: Variety

