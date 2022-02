Reese Witherspoon pomoże stworzyć filmy i seriale powiązane z rynkiem NFT

Źródło: World of Women

W 2021 roku narodził się projekt World of Women, którego nadrzędnym celem jest wspieranie kobiet w realizowaniu się w sektorze technologii NFT. Z badań przeprowadzonych przez kolektyw wynika, że zaledwie 5% sztuki sprzedawanej za pośrednictwem niewymienialnych tokenów wytworzyły artystki. WoW planuje zmienić tę statystykę m.in. poprzez promowanie inicjatyw, które zachęcą kobiety do tworzenia oraz inwestowania w NFT.

Kolektywowi udało się zaangażować w do współpracy koncern medialny amerykańskiej aktorki Reese Witherspoon. Zespół Hello Sunshine zobowiązał się wykorzystać kolekcję kobiecych tokenów World of Women do zbudowania filmowego uniwersum. Firma zamierza powołać do życia franczyzę bazującą na kolekcji NFT WoW, w skład której wejdą zarówno produkcje pełnometrażowe, seriale, programy telewizyjne jak i wydarzenia edukacyjne.

Witherspoon liczy na to, że dzięki tej kooperacji uda się przyciągnąć do świata nowych technologii wiele kobiet, które dotychczas nie miały odwagi zaangażować się w NFT. Ta współpraca ma stworzyć dla nich bezpieczne miejsce do rozwoju i realizacji swoich pasji.

Jesteśmy dumni z tego, że partnerstwo z WoW pozwoli rozszerzyć ich uniwersum osobowości i tworzyć nowe treści. Z niecierpliwością wyczekujemy na współpracę z niezwykłą społecznością WoW na każdym etapie tego przedsięwzięcia oraz stworzenie posiadaczom WoW możliwości do współpracy z Hello Sunshine nad przekształceniem sztuki WoW w dobre historie – zakomunikowała Witherspoon.

Na razie szczegóły związane z tokenowym uniwersum Hello Sunshine nie są jeszcze znane. Wiadomo jedynie, że oprócz realizacji produkcji filmowych współpraca obejmuje także organizację wydarzenia edukacyjnego Hello Sunshine x World of Women, w które zaangażowane zostaną inne podmioty zachęcające kobiety do rozwoju w branży NFT.

