Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Nowy serial w świecie Rekruta. Poznaliśmy pierwsze szczegóły spin-offa

The Rookie: North to spin-off policyjnego hitu Rekrut. W przygotowaniu jest pilotażowy odcinek, dlatego ogłoszono jego szczegóły oraz aktora, który zagra główną rolę. Czy tym razem uda się zrobić udany serial? Omówienie poprawek:
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  rekrut 
Rekrut - sezon 8 fot. materiały prasowe
Reklama

Oficjalnie ogłoszono, że Jay Ellis (All Her Fault) zagra głównego bohatera w potencjalnym serialu The Rookie: North. Autorem scenariusza jest Alex Hawley, twórca i showrunner Rekruta. Sam również wyreżyseruje pilot, który dostał oficjalne zielone światło na realizację. Potencjalny serial ma być bliższy Rekrutowi, niż skasowany spin-off pod tytułem Rekrut: FBI, który odszedł od policyjnego wątku na rzecz FBI.

nullfot. materiały prasowe

The Rookie: North - o czym jest serial?

Serial opowiada o mężczyźnie w średnim wieku, który zostaje najstarszym policyjnym rekrutem w stanie Waszyngton. Bohaterem jest Alex Holland (Jay Ellis), który stwierdził, że jego kryzys wieku średniego nie jest tego warty. Po brutalnym napadzie na jego dom Alex decyduje się dołączyć do policji i pierwszy raz w życiu doprowadzić zobowiązanie do końca. Jest to ogromny rejon, w którym wsparcie nie przyjedzie od razu jak w Los Angeles. Alex musi udowodnić sceptycznemu oficerowi trenującemu, innym rekrutom i samemu sobie, że w końcu znalazł coś, o co warto walczyć.

Jeśli pilot zostanie dobrze odebrany, wówczas może zostać podjęta decyzja o realizacji całego sezonu. Na razie jednak trzeba go nakręcić i w całości zrealizować. Prace na planie mają rozpocząć się na przełomie wiosny i zimy w 2026 roku.

Źródło: deadline.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  rekrut 
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

5,4

2022
Rekrut: FBI
Oglądaj TERAZ Rekrut: FBI Dramat
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Wszystko dozwolone
-

Wszystko dozwolone - będzie 2. sezon. Najgorszy serial 2025 roku jednak hitem

2 Cyklop w mitologii greckiej
-

Odyseja będzie cudem animatroniki. Tak Nolan chce ożywić w filmie cyklopa

3 Szybcy i wściekli 10
-

Szybcy i wściekli 10 - prawda o odejściu reżysera. Wszystkiemu winny Vin Diesel?

4 Cody Rhodes
-

Street Fighter zaskoczy widzów? Cody Rhodes o humorze i walkach w filmie

5 Co ciekawe, wiadomość o tym, że Scarlett Johansson wyprodukuje film MCU, pojawiła się już 3 lata temu – ten fakt zdradził prezes Marvel Studios, Kevin Feige. Wówczas jednak mówiono o „ściśle tajnym projekcie, który nie ma związku z Czarną Wdową”.
-

Nowy Egzorcysta - Scarlett Johansson w głównej roli. Tym razem ma być inaczej

6 Gomorrah - The Origins
-

Prequel legendarnego włoskiego serialu w drodze. Zwiastun Gomorrah - The Origins

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e228

Moda na sukces

s28e14

The Voice

s42e297

Ridiculousness

s42e298

Ridiculousness

s42e299

Ridiculousness

s42e300

Ridiculousness

s42e301

Ridiculousness

s42e302

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Project Motor Racing

25

lis

Gra

Project Motor Racing
A.I.L.A

25

lis

Gra

A.I.L.A
Ironwood

26

lis

Gra

Ironwood
Zwierzogród 2

26

lis

Film

Zwierzogród 2
Straż nocna

27

lis

Książka

Straż nocna
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Joel Kinnaman
Joel Kinnaman

ur. 1979, kończy 46 lat

Dougray Scott
Dougray Scott

ur. 1965, kończy 60 lat

Christina Applegate
Christina Applegate

ur. 1971, kończy 54 lat

Katie Cassidy
Katie Cassidy

ur. 1986, kończy 39 lat

Izabela Kuna
Izabela Kuna

ur. 1970, kończy 55 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

2
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

3
-

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

5

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

6

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

8

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

9

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Czarna śmierć: o czym jest serial? Obsada, ile odcinków, emisja

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV