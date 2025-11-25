Nowy serial w świecie Rekruta. Poznaliśmy pierwsze szczegóły spin-offa

fot. materiały prasowe

Oficjalnie ogłoszono, że Jay Ellis (All Her Fault) zagra głównego bohatera w potencjalnym serialu The Rookie: North. Autorem scenariusza jest Alex Hawley, twórca i showrunner Rekruta. Sam również wyreżyseruje pilot, który dostał oficjalne zielone światło na realizację. Potencjalny serial ma być bliższy Rekrutowi, niż skasowany spin-off pod tytułem Rekrut: FBI, który odszedł od policyjnego wątku na rzecz FBI.

The Rookie: North - o czym jest serial?

Serial opowiada o mężczyźnie w średnim wieku, który zostaje najstarszym policyjnym rekrutem w stanie Waszyngton. Bohaterem jest Alex Holland (Jay Ellis), który stwierdził, że jego kryzys wieku średniego nie jest tego warty. Po brutalnym napadzie na jego dom Alex decyduje się dołączyć do policji i pierwszy raz w życiu doprowadzić zobowiązanie do końca. Jest to ogromny rejon, w którym wsparcie nie przyjedzie od razu jak w Los Angeles. Alex musi udowodnić sceptycznemu oficerowi trenującemu, innym rekrutom i samemu sobie, że w końcu znalazł coś, o co warto walczyć.

Jeśli pilot zostanie dobrze odebrany, wówczas może zostać podjęta decyzja o realizacji całego sezonu. Na razie jednak trzeba go nakręcić i w całości zrealizować. Prace na planie mają rozpocząć się na przełomie wiosny i zimy w 2026 roku.