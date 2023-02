Renfield - nowe zdjęcia. Nicolas Cage jako Drakula

fot. materiały prasowe

Renfield to film o budżecie 86 mln dolarów, za kamerą którego stoi Chris McKay (LEGO Batman: Film, The Tomorrow War ). Autorem scenariusza jest Ryan Ridley, a pomysłodawcą fabuły jest popularny twórca komiksów The Walking Dead, Robert Kirkman. Za produkcję odpowiada Universal Pictures. Dzięki magazynowi Total Film mamy nowe zdjęcia pokazujące Nicolasa Cage'a w roli wampira Drakuli.

Renfield - zdjęcia

Renfield

Renfield - opis fabuły

Film opowiada o oddanym słudze Drakuli, Renfieldzie. Pomocnik zaczyna kwestionować swoją egzystencję, pracując pod okiem legendarnego krwiopijcy. Pozostawiając za sobą dawne życie, Renfield udaje się do współczesnego Nowego Orleanu i zakochuje się w policjantce z drogówki. Jednak jego plany na nowy rozdział w życiu stają pod znakiem zapytania, gdy Drakula zdaje sobie sprawę z jego nieobecności.

Renfield - premiera 14 kwietnia 2023 roku.