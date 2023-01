Renfield - dlaczego Nicolas Cage przyjął rolę Drakuli? Aktor komentuje

materiały prasowe

Renfield to komedia grozy, która opowiada o tytułowym pomocniku Drakuli. W legendarnego wampira wciela się Nicolas Cage. Aktor w rozmowie z portalem Collider wypowiedział się na temat tworzenia postaci słynnego krwiopijcy. Podczas rozmowy ujawnił, że nie było lepszej inspiracji na jego rolę niż jeden z bardziej kultowych występów Drakuli w wykonaniu Christophera Lee w horrorach z końcówki lat 50. Cage ujawnił też, że jego kreacja nie jest solowym dziełem, bo miał wielu utalentowanych ludzi wokół, którzy pomogli mu chociażby w projektowaniu wyglądu Drakuli.

Aktor dodaje, że to będzie hołd dla Christophera Lee, ale również komentuje, dlaczego zdecydował się na przyjęcie roli.

Cóż, po pierwsze, nie wiem jak można odmówić Drakuli, ale dwie rzeczy przychodzą mi do głowy. Jest to postać, która wiele razy była robiona dobrze, a potem wiele razy przedstawiana była źle. Chcesz więc być po stronie tych, którzy zrobili to dobrze. A także chcesz być po tej stronie, która oznacza coś świeżego i czegoś, co wpada w oko. Dla mnie, ponieważ film nie jest o mnie, nie mam zbyt wiele czasu ekranowego. To naprawdę film Nicka Houlta i jest o Renfieldzie. Nie miałem czasu, jak na dwugodzinną narrację, by naprawdę zgłębić się w patos Drakuli per se. To nie to. Ale miałem wystarczająco dużo czasu ekranowego, aby móc spróbować rozwinąć pop-artowy styl postaci, który miejmy nadzieję, będzie przyjemnym wkładem do dziedzictwa tej postaci w wykonaniu innych artystów, którzy to zrobili i mieli swoje spojrzenie na tę legendarną postać, zarówno w literaturze, jak i kinie.

Historia w filmie skupia się RM Renfieldzie, oddanym słudze Drakuli, który zaczyna kwestionować swoją egzystencję, pracując pod okiem legendarnego krwiopijcy. Pozostawiając za sobą dawne życie, Renfield udaje się do współczesnego Nowego Orleanu i zakochuje się w policjantce z drogówki. Jednak jego plany na nowy rozdział w życiu stają pod znakiem zapytania, gdy Dracula zdaje sobie sprawę z jego nieobecności.

Renfield - obsada

W tytułowej roli występuje Nicholas Hoult. Ponadto w obsadzie oprócz Cage'a znajdują się Awkwafina, Ben Schwartz, Adrian Martinez, Shohreh Aghdashloo, Bess Rous, James Moses Black i Caroline Williams. Za reżyserię odpowiada Chris McKay, a scenariusz napisał Ryan Ridley.

Renfield - premiera filmu w USA 14 kwietnia 2023 roku.