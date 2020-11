Resellerzy wykupili tysiące konsol PS5 w Wielkiej Brytanii

Źródło: SIE

Pandemia koronawirusa utrudniła upolowanie PS5 na premierę. Sprzęt trafił wyłącznie do dystrybucji cyfrowej, przez co wyprzedał się w mgnieniu oka. Tylko użytkownicy z najszybszym łączem byli w stanie zakupić swój egzemplarz. Jak się jednak okazuje, część konsol trafiła nie do graczy, lecz w ręce biznesmenów, którzy chcą na nich dobrze zarobić. W Wielkiej Brytanii resellerzy postanowili zorganizować się, aby zmaksymalizować wpływy z odsprzedaży PS5.

Jak donosi serwis Business Insider, grupie CrepChiefNotify udało się pozyskać ok. 3500 konsol wystawionych w najróżniejszych brytyjskich serwisach takich jak Ebay. Grupa zrzesza kilka tysięcy członków, a w zamian za opłacanie subskrypcji można otrzymać dostęp do botów, które automatyzują proces przeprowadzania transakcji w sieci. Na przykład tych, które pozwalają błyskawicznie wykupić PS5, zanim zrobią to gracze. Dzięki zmasowanym działaniom takich botów członkom CrepChiefNotify udało się wykupić sporą partię konsol, które od razu trafiły na rynek wtórny.

Zdobycie PS5 z oficjalnych źródeł dystrybucji jest dziś niemożliwe, dlatego najbardziej zapaleni gracze, którzy nie będą chcieli czekać tak długo na zakup nowej konsoli, Sony prawdopodobnie skuszą się na ofertę resellerów. Ale za sprzęt z drugiej ręki trzeba będzie zapłacić nawet dwukrotnie więcej, niż wynosi jego cena rynkowa, zarówno za granicą, jak i w Polsce. Na Allegro najtańszy egzemplarz PS5 sprzedawany jest za 3500 zł, ale niektórzy sprzedawcy wycenili sprzęt jeszcze drożej, na przeszło 4000 zł.

Nie wiadomo, jak długo przyjdzie nam poczekać na unormowanie się sytuacji i powrót cen PS5 do rekomendowanych wartości. Nie można wykluczyć, że jeszcze przez kilka długich tygodni resellerzy będą jedynym źródłem konsol na rodzimym rynku.

W tym całym zakupowym szaleństwie warto jednak pamiętać o tym, że na prawdziwy start kolejnej generacji przyjdzie nam trochę poczekać. Dopiero w 2021 roku nastąpi wysyp gier klasy AAA projektowanych z myślą o konsolach PS5 oraz Xbox Series X/S. Dziś jedynymi tytułami na wyłączność dostępnymi na sprzęt od Sony są Marvel Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: A Big Adventure, remaster Demon's Souls oraz preinstalowany na konsoli Astro's Playroom. Przy czym dwa pierwsze tytuły można ograć także w wersji na PS4.