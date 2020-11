Rick i Morty reklamują PS5. Nietypowa promocja konsoli

Adult Swim

19 listopada 2020 roku na europejskim rynku zadebiutowało PlayStation 5, czyli najnowsza konsola Sony. Sprzęt jest bardzo pozytywnie oceniany – chwalone są przede wszystkim znacznie krótsze czasy ładowania oraz DualSense, niejednokrotnie określany mianem kontrolera prawdziwie rewolucyjnego. Nie obyło się jednak bez pewnych wpadek, które związane są przede wszystkim z ograniczoną dostępnością. Pre-ordery wyprzedały się błyskawicznie, a dostanie konsoli w dniu premiery graniczyło z cudem. Wygląda też na to, że na kolejną partię urządzeń trzeba będzie sporo poczekać, być może nawet do 2021 roku.

Nie przeszkodziło to jednak w uruchomieniu kampanii marketingowej, która momentami potrafi zaskoczyć. W sieci pojawiło się wideo, w którym Rick i Morty, czyli bohaterowie popularnego serialu animowanego od Adult Swim, promują urządzenie do gier japońskiej firmy. Robią to oczywiście w swoim wyjątkowym stylu - zobaczcie sami.