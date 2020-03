Resident Evil 3 – pudełkowe wydania mogą nie dotrzeć do graczy na premierę

Wyższość gier w cyfrowej dystrybucji nad tymi na fizycznym nośniku to kwestia sporna, ale w przypadku tych pierwszych pewnym jest, że w większości przypadków otrzymamy je na premierę. Z pudełkowymi wydaniami bywa różnie i mogą się o tym przekonać nabywcy Resident Evil 3 w Europie. Chociaż Capcom zapewnia, że z uwagi na koronawirusa nie planuje przesunięcia premiery, to dostarczenie fizycznych kopii gry do klientów może się przesunąć w czasie.

Jak zaznacza Capcom, ewentualne problemy z dostarczeniem gry nie leżą po stronie wydawcy, lecz jego partnerów, którzy z uwagi na sytuację na świecie nie pracują w normalnym trybie, co może mieć wpływ na opóźnienie w dostawach.

Wcześniej podobną informację do fanów rozesłało Square Enix w sprawie premiery Final Fantasy 7 Remake.

Please take a moment to read this message. pic.twitter.com/0OBBAbzAej — Capcom UK (@Capcom_UK) March 26, 2020

W Resident Evil 3 zagramy już za niespełna tydzień na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One.