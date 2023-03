Resident Evil 4 - premierowy zwiastun zapowiada przerażające sceny i szaloną akcję. Tryb Mercenaries wkrótce trafi do gry

fot. Capcom

Resident Evil 4 Remake doczekało się premierowego zwiastuna. Materiał jest krótki i trwa mniej niż 1 minutę, ale w tym czasie udało się zawrzeć prawdziwą esencję tej odsłony, a mianowicie liczne sceny efektownej i brutalnej akcji, a także fragmenty, które potrafią wywołać szybsze bicie serca.

Na tym jednak dobre informacje na fanów tej części się nie kończą. Firma Capcom poinformowała również, że już niedługo, a konkretnie 7 kwietnia, doczekamy się darmowej, popremierowej aktualizacji, która wprowadzi do gry tryb Mercenaries. To typowo zręcznościowa zabawa, w której zadaniem graczy jest zabijanie przeciwników i zbieranie za to punktów.

Resident Evil 4 Remake - premierowy zwiastun gry

Przypominamy również, że trwają prace wersją VR RE4 Remake. Ta nie otrzymała jeszcze co prawda daty premiery, ale ma zadebiutować w przyszłości w ramach bezpłatnej aktualizacji.