The Lord of the Rings: Gollum - data premiery ujawniona! Zagramy już niebawem

fot. Nacon

Firmy Daedaelic Entertainment i NACON ujawniły, że premiera gry The Lord of the Rings: Gollum odbędzie się 25 maja 2023 roku. Tego dnia produkcja o postaci znanej z uniwersum Władcy Pierścieni trafi na PC oraz konsole PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X. Większą cierpliwością będą musieli wykazać się posiadacze Nintendo Switch, bo wersja na tę platformę ma pojawić się w tym roku, ale w późniejszym, jeszcze niesprecyzowanym terminie.

Ogłoszeniu daty premiery towarzyszy nowy, fabularny zwiastun. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

The Lord of the Rings: Gollum to przygodowa gra akcji, w której gracze będą mieli okazję pokierować tytułowym bohaterem. Rozgrywka obejmować będzie między innymi eksplorację, skradanie i wspinanie się. Nie zabraknie również okazji do podejmowania decyzji. To grający będą musieli zadecydować czy ulegną mrocznej naturze Golluma, czy też posłuchają znacznie łagodniejszego Smeagola.