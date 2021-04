Resident Evil Re:Verse opóźnione. Sieciowa rozgrywka nie zadebiutuje w maju

Capcom

Najwyraźniej Capcom mocno wziął sobie do serca krytykę graczy, którzy nie pozostawili suchej nitki na Resident Evil Re:Verse, sieciowym module do Resident Evil: Village. Tryb ten nie zadebiutuje w dniu premiery gry. Wydawca zdecydował się na zmianę planów i opóźnienie go co najmniej do tegorocznego lata. Bliższych szczegółów dotyczących podjęcia takiej decyzji nie podano, ale można domyślać się, czym było to podyktowane.

Nikt jednak specjalnie z tego powodu raczej narzekał nie będzie, bo w obecnej formie Resident Evil Re:Verse do najmilszych doświadczeń nie należało (nasze wrażenia z bety znajdziecie tutaj. Więcej czasu może pozwolić twórcom na dopracowanie tej produkcji i uczynienie jej dużo przyjemniejszą.

Capcom

Oczekując na sieciową zabawę w świecie Resident Evil czas będzie można sobie wypełnić solową rozgrywkę z Ethanem w roli głównej. W RE: Village zagramy już 7 maja na PC, PS5 i Xbox Series X/S oraz konsolach minionej generacji.