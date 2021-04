Resident Evil: Village z nowym zwiastunem. Wkrótce zagramy w dwie wersje demo

fot. Capcom

15 kwietnia odbyła się kolejna prezentacja poświęcona nowej odsłonie popularnej serii survival-horrorów, a do sieci trafiło sporo ciekawych informacji. Potwierdziły się niedawne przecieki i przed premierą Resident Evil: Village będziemy mieli możliwość zagrania w demonstracyjne wersje gry zatytułowane odpowiednio Village i Castle. W pierwszej kolejności sprawdzą je posiadacze konsol PlayStation, gdzie Castle trafi już w najbliższy weekend i będzie dostępne od godziny 19:00 czasu polskiego. Druga wersja demo pojawi się tydzień później, 25 kwietnia. Warto mieć jednak na uwadze, że dema będzie można sprawdzić jedynie przez osiem godzin od daty startu i łącznie pozwolą na godzinę rozgrywki. 2 maja obie wersje testowe pojawią się na wszystkich platformach (PC, Xbox One, Xbox Series S/X, PlayStation 4 i PlayStation 5).

Wydawca podał szczegóły technicznie gry na konsolach. Na PS5 i XSX zagramy w 4K i 60 FPS, ale przy wyłączonym ray-tracingu. Gdy zdecydujemy się grać z ray-tracingiem, to spadnie nam ilość klatek do 45 na sekundę. Słabsza wersja konsoli Xbox Series S zapewni 1440p/45 FPS lub 1440p/30 FPS z RT, natomiast na Xbox One zagramy w 900p/30fps. Nieco lepiej wygląda to na PlayStation 4, gdzie otrzymamy 900p/45fps.

Opublikowano również nowy zwiastun. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Kolejna z niespodzianek to zapowiedź trybu Mercenaries, opcji rozgrywki dostępnej w innych odsłonach cyklu i stawiającej na dużo szybszą akcję oraz zdobywanie punktów.

Listę zapowiedzi zamyka współpraca z sieciowym horrorem Dead by Daylight oraz Resident Evil 4 VR, który pojawi się na platformie Oculus. Więcej na temat tego drugiego projektu mamy dowiedzieć się już 21 kwietnia.