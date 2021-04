Resident Evil: Village - nadciąga drugie demo gry. Informacje wyciekły do sieci

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Resident Evil: Village jak na razie doczekało się jednej wersji demonstracyjnej, z którą mogli zapoznać się posiadacze konsol PlayStation. Twórcy od samego początku zapewniali jednak, że z czasem w sieci pojawi się też drugie, inne demo, dostępne na wszystkich platformach i... wygląda na to, że już wkrótce się go doczekamy. Internauci dostrzegli bowiem, że na PlayStation Network pojawiły się pliki opisane jako "Resident Evil Village Gameplay Demo" i ważące około 10 GB.

Ujawniono też, że już 15 kwietnia odbędzie się kolejna prezentacja Resident Evil Showcase, gdzie poznamy szczegóły na temat gry, zobaczymy zwiastun oraz gameplay. Byłaby to idealna okazja do opublikowania nowej wersji demonstracyjnej i bardzo możliwe, że właśnie wtedy trafi ona do graczy.

Premiera Resident Evil: Village już 7 maja tego roku na PC i konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.