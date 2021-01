Resident Evil: Village - gameplay zobaczymy jeszcze w styczniu. Jest teaser

Capcom

Już 21 stycznia poznamy nowe informacje o grze Resident Evil: Village. Tego dnia odbędzie się bowiem specjalne wydarzenie przygotowane przez firmę Capcom. Ujawniono, że w jego trakcie zostanie zaprezentowany kolejny zwiastun, a także pierwszy gameplay. Nie można też wykluczyć, że doczekamy się też jakichś niespodzianek.

To jednak nie koniec. Ruszyły też zapisy do zamkniętych beta testów tajemniczej produkcji na PlayStation 4 i Xbox One, która ma być przygotowana z okazji 25. urodzin marki Resident Evil. Więcej na ten temat również dowiemy się podczas styczniowego Resident Evil Showcase, same testy odbędą się zaś w dniach 28-30 stycznia. Niewykluczone, że będzie to jakaś forma trybu sieciowego do Village, na wzór ubiegłrocznego Resident Evil Resistance.

Resident Evil: Village to nadchodząca odsłona popularnej serii survival-horrorów od japońskiej firmy Capcom. Tym razem produkcja ma zabrać graczy do tytułowej wioski, która jest tłem dla przerażających wydarzeń.