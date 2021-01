Resident Evil: Village z trybem online? Kolejna poszlaka na to wskazuje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Capcom

Steam DB, które gromadzi informacje o platformie Valve, informuje, że dokonano zmiany w karcie produktu Resident Evil: Village. Zmiana jest o tyle istotna, że wskazuje na sieciowe tryby gry - wynika z niej, że w nadchodzącej produkcji firmy Capcom pojawi się jakaś forma rozgrywki wieloosobowej.

Warto przypomnieć, że nie jest to pierwsza poszlaka wskazująca na to, że w Resident Evil: Village pojawi się multiplayer. Już wcześniej przy wycieku danych z Capcomu natrafiono na projekt Village Online, a niedawno rozpoczęto zapisy do zamkniętych beta testów tajemniczego projektu.

Informacje na ten temat nie zostały jak na razie potwierdzone przez wydawcę, ale może to zmienić się już wkrótce. 21 stycznia w godzinach wieczornych odbędzie się bowiem specjalne wydarzenie, w którego trakcie mamy zobaczyć nowy zwiastun i fragmenty rozgrywki z Village. Być może ujawnienie opcji sieciowych będzie jedną z niespodzianek szykowanych przez twórców.