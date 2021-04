Resident Evil: Village - tryb Mercenaries zaprezentowany. Zobacz gameplay

fot. Capcom

Nadchodzące Resident Evil: Village zaoferuje graczom sporo do roboty. Poza głównym, fabularnym trybem dla jednego gracza znajdzie się tam także sieciowy moduł Re:Verse (choć na jego premierę trzeba będzie poczekać nieco dłużej...), a także Mercenaries, nastawione w większym stopniu na akcję i bicie rekordów punktowych. Serwis IGN miał już okazję się z nim zapoznać i opublikował w sieci wideo, które przedstawia rozgrywkę.

Gracze, którzy mieli już do czynienia z Mercenaries wcześniej, szybko poczują się tutaj jak w domu. Gameplay jest bowiem bardzo znajomy: walczymy z kolejnymi, coraz bardziej wymagającymi falami przeciwników, a za zdobyte za ich pokonywanie środki kupujemy broń i inne, przydatne przedmioty. Wszystko po to, by osiągnąć jak najlepszy wynik.

Resident Evil: Village - premiera już 7 maja. Gra dostępna będzie na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.