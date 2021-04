Death Stranding - figurka Madsa Mikkelsena zrobi furorę? Cena zwala z nóg [GALERIA]

fot. Prime1Studio

Death Stranding trafiło na rynek w 2019 roku i zgodnie z oczekiwaniami podzieliło graczy. Jedni pokochali nietypowy świat i równie nietypową rozgrywkę zaserwowaną przez Hideo Kojimę i jego zespół, inni zaś uznali tę produkcję za zwyczajnie przekombinowaną i nudną. Nie da się jednak ukryć, że japońskiemu deweloperowi udało się stworzyć dzieło zdecydowanie wyróżniające się na tle konkurencji, w czym pomogła też gwiazdorska obsada, w której znalazł się m.in. Mads Mikkelsen. I to właśnie grana przez niego postać, Clifford Unger, doczeka się naprawdę efektownej i kosztownej figurki od Prime1Studio.

Figurka wykonana jest w skali 1:2, ma ponad 103 cm wysokości i waży niemal 26 kg. Zachwyca też ilością detali, z którymi możecie zapoznać się na zdjęciach ze zbliżeniami w poniższej galerii. Oczywiście wszystko to ma swoją cenę: za produkt ten trzeba zapłacić 2599$, czyli około 9830 zł. Wysyłka planowana jest na okres pomiędzy czerwcem i październikiem 2022 roku.

DEATH STRANDING Clifford Unger - figurka od Prime1Studio

W sprzedaży znajduje się też sporo droższa i limitowana do 250 egzemplarzy edycja Black Label. W zestawie znajduje się dodatkowa, wymienna głowa, tym razem wykonana z silikonu i z syntetycznymi włosami, co daje jeszcze bardziej realistyczny efekt. Ma to jednak swoją cenę, bo za to wydanie trzeba zapłacić 3599$, a więc około 13600 zł.