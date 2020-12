Resident Evil: Village wyciekło do sieci. Fani muszą uważać na spojlery

Capcom

Końcówka roku 2020 nie jest łatwa dla Capcomu. Japońska firma niedawno zmagała się z atakiem hakerskim, w wyniku którego do sieci wypłynęły informacje na temat wielu gier, w tym niezapowiedzianych jeszcze projektów. Na tym jednak nie koniec, bo w Internecie natknąć się można też na szczegółowe opisy fabuły oraz scenki przerywnikowe z gry Resident Evil: Village. Na ten moment nie wiadomo czy dostęp do nich zdobyto w wyniku tego samego włamania, co wcześniej.

Pewne jest natomiast jedno - wersja deweloperska tego survival-horroru znalazła się w niepowołanych rękach, a na internetowych forach mnóstwo jest materiałów ze spojlerami oraz opisów, w których ujawniono m.in. tożsamość głównego złoczyńcy czy opis zakończenia. Fani serii mają więc ciężkie zadanie, bo czeka ich dobrych kilka miesięcy (gra nie ma ustalonej daty premiery, ale ma pojawić się na rynku w 2021 roku) unikania tego typu informacji.