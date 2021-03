Resident Evil: Wieczny Mrok - aktorski duet z Resident Evil 2 wróci w animacji Netflixa

netflix

Resident Evil: Wieczny Mrok będzie serialem animowanym opartym na serii gier wydawanych przez Capcom. Pojawią się w nim Leon S. Kennedy i Claire Redfield, czyli bohaterowie dobrze znani fanom gier, których młodsi gracze mogą kojarzyć z niedawnego remake'u Resident Evil 2. Platforma Netflix, dla której powstanie animacja, ogłosiła udział głosowy w produkcji duetu Nick Apostolides i Stephanie Panisello, którzy podkładali głosy pod wspomnianych bohaterów właśnie w remake'u gry.

Akcja animacji ma rozgrywać się w 2006 roku, kiedy to w Białym Domu wykryto niepożądaną osobę, która zdobyła dostęp do tajnych akt prezydenckich. Agent federalny Leon S. Kennedy jest jedną z osób wezwanych do Białego Domu w celu zbadania tego incydentu, ale kiedy nagle gasną światła, Leon i drużyna SWAT są zmuszeni pokonać hordy tajemniczych zombie. W międzyczasie Claire Redfield z TerraSave, odnajduje tajemniczy obraz. Zaskoczona rysunkiem przedstawiającym postać będącą ofiarą infekcji wirusowej, Claire rozpoczyna własne dochodzenie.

Resident Evil: Wieczny Mrok

Warto przypomnieć, że Sony Pictures przygotowuje również reboot filmowej serii Resident Evil opartej na popularnych grach wideo. W obsadzie znajdują się: Kaya Scodelario (jako Claire Redfield), Hannah John-Kamen (Jill Valentine), Robbie Amell (Chris Redfield), Tom Hopper (Albert Wesker), Avan Jogia (Leon S. Kennedy) i Neal McDonough (William Birkin).

Zobacz także:

Resident Evil: Wieczny Mrok zadebiutuje na Netflix w 2021 rok